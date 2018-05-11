Под Воронежем покончила с собой 17-летняя девушка 

Её нашли повешенной. В одном из сёл под Воронежем в четверг, 10 мая, нашли повешенной 17-летнюю девушку. Почему она решила свести счёты с жизнью, сейчас разбираются следователи СУ СКР по региону. — Следователями выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств смерти несовершеннолетней, тело которой было обнаружено в одном из сёл под Воронежем. В том числе будут проверятся условия её жизни и круг общения, — рассказала Елена Мануковская, старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области.