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Почему в Сибири нет семеноводческих хозяйств
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Почему в Сибири нет семеноводческих хозяйств 

Российская Газета 19 минут назад
Например, очень хорошая фасоль — высокоурожайная, которую можно выращивать в любых регионах страны. Однако мы не в силах обеспечить потребности аграриев самостоятельно. Скажем, у нас часто спрашивают скороспелые сорта чеснока, а фермеру такого посадочного материала нужно одну-две тонны на гектар. Мы не можем предоставить таких объемов, ведь и речь, как правило, идет о нескольких десятках гектаров.
Для этого необходимо развивать специализированные семеноводческие хозяйства, но желающих нет — слишком затратное дело. Комбайн стоит порядка двадцати миллионов рублей. Едва ли кто-то решится на такие вложения.
К сожалению, семеноводческая отрасль оказалась разрушенной, сегодня около восьмидесяти процентов семян — импортные. Оставшаяся доля отечественного материала производится на юге страны, а ведь и в Сибири были крупные семеноводческие хозяйства. Например, лук-батун благодаря скороспелой селекции из Новосибирска поставляли чуть ли не всему Союзу. Выращивали много капусты, да и других овощей хватало. Сейчас же на месте плантаций бурьян.
В 1990-е годы считалось, что если выращивание сельскохозяйственной культуры требует значительных затрат, то легче привезти готовый продукт из-за рубежа. Вот и «допривозились». Стали зависимыми от импортных поставок фасоли, гороха, кукурузы, а сейчас семенной материал этих культур подпадает под санкции. Ввоз запрещен, а собственного семеноводства почти не осталось.
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