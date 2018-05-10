Скрывавшая огромное родимое пятно «химера» стала моделью

Американка Тейлор Махл (Taylor Muhl) стала моделью, несмотря на то, что всю жизнь стеснялась своего огромного родимого пятна на животе. Об этом сообщило издание The Mirror.

С рождения правая часть живота Махл была гораздо более темного оттенка, чем левая, также девушка страдала от многочисленных проблем с иммунитетом. Американка очень стеснялась этой особенности и всегда носила одежду, прикрывающую живот. Однажды она даже попыталась удалить лазером отметину, но не выдержала боли и отказалась от этой идеи.

Уже во взрослом возрасте врачи диагностировали модели химеризм — редкое генетическое состояние, когда человек совмещает в себе два набора ДНК. Оно развивается при поглощении одним близнецом другого в утробе на ранних стадиях эмбрионального развития. Мать Махл рожала дома и не делала УЗИ, поэтому не знала, что изначально была беременна близнецами. По ее словам, в детстве модель просила покупать такую же одежду, как у ее лучшей подруги и часто спрашивала, не близнецы ли они.

После того, как Махл узнала о своем диагнозе, она перестала скрывать родимое пятно, так как захотела, чтобы о химеризме узнали как можно больше людей. «Раньше я просила фотографов убрать мою особенность при обработке снимка, но теперь чувствую себя увереннее. Я хочу, чтобы все знали, что не имеет значения, если вы не такой как все из-за какого-либо заболевания, в мире найдется место каждому», — объяснила свое решение Махл.