76 тонн сосисок выпустят в местах лишения свободы в Краснодарском крае

Краснодар. 10 мая — Новая Кубань. На предприятиях уголовно-исполнительной системы Краснодарского края выпускают продукцию собственного производства. Они предназначены для употребления лицами, находящимися в исправительных учреждениях и следственных изоляторах региона.

Была проведена модернизация производственных мощностей, что позволит увеличить объемы выпуска продукции.

Так, например, в ИК-9 в этом году планируют выпустить более 76 тонн мясных сосисок и 23 тонны полуфабрикатов и консервов.

— В ИК-2 на полную мощность заработали участки по размолу зерна и изготовлению круп в ассортименте, которых только в этом учреждении в текущем году будет произведено около 1 миллиона 300 тонн. — Сообщает пресс-служба России по Краснодарскому краю.

Основной акцент сделан на заготовку кормов и сена для своих птицеводческих и животноводческих хозяйств, а также на создание сырьевой базы для собственных перерабатывающих участков, производящих муку, крупы, подсолнечное масло, консервированную овощную продукцию.