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76 тонн сосисок выпустят в местах лишения свободы в Краснодарском крае
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76 тонн сосисок выпустят в местах лишения свободы в Краснодарском крае 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 мая — Новая Кубань. На предприятиях уголовно-исполнительной системы Краснодарского края выпускают продукцию собственного производства. Они предназначены для употребления лицами, находящимися в исправительных учреждениях и следственных изоляторах региона.
Была проведена модернизация производственных мощностей, что позволит увеличить объемы выпуска продукции.
Так, например, в ИК-9 в этом году планируют выпустить более 76 тонн мясных сосисок и 23 тонны полуфабрикатов и консервов.
— В ИК-2 на полную мощность заработали участки по размолу зерна и изготовлению круп в ассортименте, которых только в этом учреждении в текущем году будет произведено около 1 миллиона 300 тонн. — Сообщает пресс-служба России по Краснодарскому краю.
Основной акцент сделан на заготовку кормов и сена для своих птицеводческих и животноводческих хозяйств, а также на создание сырьевой базы для собственных перерабатывающих участков, производящих муку, крупы, подсолнечное масло, консервированную овощную продукцию.
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