Валерий Леонов: В районе Крюково в ЗелАО отремонтируют помещения управления соцзащиты населения

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт помещений управления социальной защиты населения Зеленоградского административного округа города Москвы» по адресу: г. Зеленоград, корп.1552, район Крюково, Зеленоградский административный округ города Москвы.

Согласован проект капитального ремонта помещений управления социальной защиты населения в районе Крюково в ЗелАО. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

«Сегодня в Москве наблюдается положительная тенденция повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите. Правительство столицы в лице Мэра города Сергея Собянина уделяет особое внимание социальной политике, направленной на поддержание и улучшение доступности предоставления услуг москвичам, в том числе пенсионерам, маломобильным и нетрудоспособным гражданам, а также семьям с детьми. Так, в Зеленограде запроектирован капитальный ремонт управления социальной защиты населения, расположенного на первом этаже многоквартирного дома», — рассказал Валерий Леонов

Проектом, согласованным Мосгосэксперизой, предусмотрен ремонт фасада, а именно демонтаж старых и монтаж новых оконных блоков, а также замена подоконных досок и металлических решеток на окнах.

На первом этаже запланирована полная внутренняя отделка помещений, предполагающая обновление покрытия полов, потолков и стен. Кроме того, произведут частичный демонтаж существующих перегородок и расширение существующих дверных проемов, а также заменят внутренние и внешние дверные блоки.

«В рамках проекта запланирован капитальный ремонт, предполагающий как внешние, так и внутренние ремонтные работы. Также помещения соцзащиты будут полностью адаптированы для комфортного передвижения маломобильных групп населения», — добавила Анна Яковлева , руководитель Мосгосэкспертизы.

Для обеспечения доступности маломобильных групп населения в помещения управления социальной защиты граждан запроектировано нанесение на крайние ступени внутренних лестничных маршей входных групп предупреждающих полос желтого или белого цвета, устройство поручня по стенам и оборудование санузла для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья.