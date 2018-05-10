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30 лучших образов с Каннского фестиваля за 30 лет
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30 лучших образов с Каннского фестиваля за 30 лет 

BeautyHack.ru 22 минуты назад
Фото: BeautyHack.ru
Вместе с визажистом Дарьей Иодель BeautyHack делится знаменитыми образами с Каннского фестиваля, которые хочется повторить.
Пенелопа Крус, 2000 год  Дженнифер Энистон, 2004 год  Натали Портман, 2005 год  Ева Герцигова, 2006 год  Линда Евангелиста, 2008 год  Анджелина Джоли, 2008 год  Диана Крюгер, 2011 год  Даутцен Крус, 2013 год  Джессика Бил, 2013 год  Кара Делевинь, 2013 год  Марион Котиияр, 2013 год  Николь Кидман, 2013 год  Блейк Лавли, 2014 год  Джессика Честейн, 2014 год  Кейт Бланшет, 2014 год  Кара Делевинь, 2014 год  Летиция Каста, 2014 год  Наоми Уоттс, 2014 год  Рози Хантингтон-Уаитли, 2014 год  Эмма Стоун, 2015 год  Джулиана Мур, 2015 год  Натали Портман, 2015 год  Наташа Поли, 2015 год  Сиенна Миллер, 2015 год  Блейк Лавли, 2016 год
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