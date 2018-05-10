30 лучших образов с Каннского фестиваля за 30 лет 

Вместе с визажистом Дарьей Иодель BeautyHack делится знаменитыми образами с Каннского фестиваля, которые хочется повторить.
Пенелопа Крус, 2000 год Дженнифер Энистон, 2004 год Натали Портман, 2005 год Ева Герцигова, 2006 год Линда Евангелиста, 2008 год Анджелина Джоли, 2008 год Диана Крюгер, 2011 год Даутцен Крус, 2013 год Джессика Бил, 2013 год Кара Делевинь, 2013 год Марион Котиияр, 2013 год Николь Кидман, 2013 год Блейк Лавли, 2014 год Джессика Честейн, 2014 год Кейт Бланшет, 2014 год Кара Делевинь, 2014 год Летиция Каста, 2014 год Наоми Уоттс, 2014 год Рози Хантингтон-Уаитли, 2014 год Эмма Стоун, 2015 год Джулиана Мур, 2015 год Натали Портман, 2015 год Наташа Поли, 2015 год Сиенна Миллер, 2015 год Блейк Лавли, 2016 год