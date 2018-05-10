Звезды, которым стоит скрывать свое темное прошлое

Дрю Бэрримор долгое время сидела на наркотиках

Дрю Бэрримор, которая часто играет роли безгрешных милашек, в реальной жизни страдала от серьезной наркотической зависимости. В совсем раннем возрасте она начала курить, употреблять алкоголь, а затем перешла на кокаин и марихуану. Из-за своей проблемы актриса часто попадала в реабилитационные центры. Так, бросаясь во все тяжкие, в один момент Бэрримор попыталась покончить с собой. Сейчас актриса давно стоит на пути исправления: она замужем, у нее двое детей, и повторять ошибки молодости Дрю точно не собирается.

Jay-Z ранил ножом человека

Оказывается, измены рэпера своей жене Бейонсе не самая страшная вещь, за которую его можно осудить. В шкафу Jay-Z есть скелет, который ему стоит cпрятать получше. В 1999 году исполнитель приехал в манхэттенский клуб на презентацию нового альбома Q-Tip. Но вечеринка закончилась далеко не на after-пати: среди гостей рэпер заметил продюсера Ланса Риверу, которого он давно подозревал в распространении пиратских копий своего альбома «Volume 3… Life And Times of S. Carter».

Между мужчинами завязался спор и драка, в которой Jay-Z нанес продюсеру ножевое ранение в живот. Рэпер долгое время не признавал свою вину, но видимо, его настолько замучила совесть, что в итоге он сознался в совершении этого преступления. Несмотря на то, что Jay-Z светило 15 лет лишения свободы, ему удалось легко отделаться: исполнитель получил три года условно и выплатил Ривере миллион долларов компенсации.

В звездном семействе Кардашьян тоже не обошлось без происшествий. Одна из сестер — Хлои частенько имела проблемы с законом. В 15 лет она угодила за решетку из-за того, что украла автомобиль у родной матери. Однако после освобождения поведение Хлои лучше не стало: в 2007 году ее обвинили в управлении автомобилем в нетрезвом виде. А в 2009 году знаменитость решила завязать с машинами и попробовала нарушить закон немного по-другому. Так она стала подозреваемой в нападении на женщину-транссексуала около ночного клуба.

Марк Уолберг избил человека до потери зрения

Репутация актера, к сожалению, тоже далека от идеальной. Впервые проблемы с законом у Марка возникли в 15-летнем возрасте. Тогда он активно употреблял наркотики, под воздействием которых ограбил аптеку. Но на этом преступления Уолберга не закончились.

Когда Уолбергу едва исполнилось 16, он разгуливал по улице с огромной палкой, которой впоследствии избил двух вьетнамцев. Убегая от полиции после происшествия, актер встретил на пути еще одного вьетнамского мужчину, который не захотел помочь ему скрыться от полицейских. За это Марк так сильно ударил вьетнамца по лицу, что тот ослеп. Так что, если вдруг встретите Уолберга, разгуливающего по Беверли-Хиллс с палкой в руках, — бегите!

Свои ящики Пандоры Андерсон смогла открыть только в возрасте 46 лет. По словам, актрисы, она не раз подвергалась изнасилованию. Когда ей было 12, Памелу изнасиловал друг ее родного брата. Андерсон признается, что до сих пор вспоминает тот день, как страшный сон. Но на этом черная полоса в жизни девушки не прекратилась.

В 15 лет история повторилась — Памела стала жертвой группового изнасилования, в котором приняли участие 6 парней. Одним из насильников оказался и ее бойфренд, что нанесло девушке еще большую психологическую травму. Актриса долго приходила в себя после случившегося. Помочь выйти из депрессии звезде помогла сильная любовь к животным, которые на тот момент заменили ей друзей.

Характер у актера действительно не сахар. Помимо того, что Гибсон обвинялся в антисемитизме, он также публично унижал и избивал представителей сексуальных меньшинств и журналистов. И это несмотря на то, что Мел является глубоко верующим католиком.