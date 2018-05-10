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Елена Корикова призналась, что хотела уйти в монастырь и стать матушкой
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Елена Корикова призналась, что хотела уйти в монастырь и стать матушкой 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Накануне 9 мая Елена Корикова рассказала в своем микроблоге, что очень эмоционально отреагировала на снимки родных, ушедших во время войны. Актрисе было сложно сдерживать слезы, когда она смотрела на эти фото. Звезда неожиданно призналась, что в молодости едва не ушла в монастырь, но обстоятельства сложились иначе.
«Перелистываю старые семейные альбомы, ищу фотографии своих дедушек, которые воевали, чтобы завтра поделиться с вами, — заявила Елена. — Слушаю песни военных лет и слезы душат… Когда-то я могла стать матушкой, но судьба распорядилась иначе… В начале моей карьеры одна народная артистка спросила: «Зачем ты хочешь стать актрисой?» Я помню свой ответ как сейчас: «Чтобы люди, которым плохо, посмотрели фильм и снова захотели жить».
Корикова рассказала также, что среди ее родственников по бабушкиной линии много священников. Прадедушку актрисы расстреляли в 1930 году. По словам звезды, это произошло, потому что он «верил в Бога». К слову, первой серьезной любовью Елены был Дмитрий Рощин, сын актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина. Сейчас мужчина служит священником. Говорят, что именно он является отцом единственного сына Елены Кориковой Арсения.
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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