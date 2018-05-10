Известная ведущая в ужасе от мертвой Гурченко в гробу

В четверг ведущая телеканала «Ю» Анастасии Матвеенко категорично прокомментировала обложку одного из «желтых» журналов, на которой было изображено посмертное фото знаменитой советской актрисы Людмилы Гурченко

Снимок анонсировал статью фразой: «Я по ночам репетировала, как буду…лежать в гробу!»

«Адский ад», — написала Матвеенко на своей странице в Facebook, комментируя увиденное.

Её мнение также поддержали пользователи Сети. Люди обвинили издание в беспринципности и погоне за рейтингами.

Ситуацию прокомментировал член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян.

«Кто только не зарабатывает на памяти ушедших из жизни артистов. Малахов бесконечно их детей ищет, а тут уже даже посмертное фото в гробу решили использовать для привлечения читателей. Ничего не осталось святого у некоторых «деятелей». Почему нельзя просто оставить в покое наших кумиров, ушедших в мир иной, и не пытаться с их помощью накручивать себе рейтинги. О, времена, о нравы!» — сказал он.