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Известная ведущая в ужасе от мертвой Гурченко в гробу
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Известная ведущая в ужасе от мертвой Гурченко в гробу 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В четверг ведущая телеканала «Ю» Анастасии Матвеенко категорично прокомментировала обложку одного из «желтых» журналов, на которой было изображено посмертное фото знаменитой советской актрисы Людмилы Гурченко.
Снимок анонсировал статью фразой: «Я по ночам репетировала, как буду…лежать в гробу!»
«Адский ад», — написала Матвеенко на своей странице в Facebook, комментируя увиденное.
Её мнение также поддержали пользователи Сети. Люди обвинили издание в беспринципности и погоне за рейтингами.
Ситуацию прокомментировал член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян.
«Кто только не зарабатывает на памяти ушедших из жизни артистов. Малахов бесконечно их детей ищет, а тут уже даже посмертное фото в гробу решили использовать для привлечения читателей. Ничего не осталось святого у некоторых «деятелей». Почему нельзя просто оставить в покое наших кумиров, ушедших в мир иной, и не пытаться с их помощью накручивать себе рейтинги. О, времена, о нравы!» — сказал он.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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