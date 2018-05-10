Однолюб-интеллектуал. Как Александр Друзь добивался руки будущей жены

10 мая Александру Друзю исполняется 63 года. Все знают его как интеллектуала, являющегося лицом передачи «Что? Где? Когда?». На его счету — 91 игра в клубе. Свою личную жизнь Друзь не афиширует, а ведь он счастлив со своей супругой уже 40 лет! Жена Александра Елена вспоминает, что первое свидание было настолько неудачным, что продолжать общение со своим поклонником она не собиралась. Но потом все же решила дать ему второй шанс: почувствовала, что это судьба! SPB.AIF.RU рассказывает об удивительной истории любви самого известного знатока «Что? Где? Когда?».

Любовь детства

Александр Друзь с самого детства проявлял интерес к новым знаниям. Он много читал, и шумным играм во дворе предпочитал время, проведенное с книгой. И, хотя маленький Саша и был погружен в учебу, в школе его внимание сразу же привлекла симпатичная девочка Лена. Тогда будущему знатоку было всего 7 лет, но образ очаровательной одноклассницы уже не выходил из его головы. Ребята подружились, ходили друг к другу в гости. Саша начал ухаживать за девочкой: провожал до дома, носил ее портфель, угощал конфетами — это была первая любовь. А через два года семья Лены переехала в другой район. Девочка пошла в новую школу. Для 9-летних детей разные районы города — все равно что разные континенты, и общение резко оборвалось, но Александр продолжать думать о Лене каждый день.

Через несколько лет он нашел новый номер бывшей одноклассницы и решил поздравить ее с 8 марта. Позвонил и, услышав в трубке такой знакомый и милый голос, понял, что до сих пор влюблен. Он предложил девочке встретиться, и та согласилась!

На свидании ребята просто гуляли по Петербургу и разговаривали. Чтобы произвести впечатление, Александр без остановки травил анекдоты, чем очень утомил свою спутницу. Сейчас Елена признается: она не могла дождаться конца свидания и была уверена, что эта встреча станет последней. Но потом, когда Александр снова пригласил ее на прогулку, решила дать ему второй шанс — и, как оказалось, не зря!

На игру пошел из любопытства

По словам Елены, первое время в ее общении с Александром был некоторый расчет с ее стороны: умный Саша помогал девочке делать физику. Кроме того, с ним было очень интересно: казалось, Друзь знал все об истории Петербурга, его достопримечательностях и культуре, и каждое свидание с ним превращалось в увлекательную экскурсию по городу. При этом Александр был добрым, внимательным и заботливым. Лена не заметила, как влюбилась. В том, что чувство взаимно, было понятно без лишних слов. В старших классах оба уже понимали, что поженятся — по-другому и быть не могло.

Поговорив, Александр и Елена решили, что свадьба состоится только после окончания вуза. Друзь поступил в Институт инженеров железнодорожного транспорта на специальность «инженер-системотехник», а его возлюбленная — в Первый медицинский.

На старших курсах пара официально оформила отношения, а через год у молодых родилась дочь Инна. Александр Друзь писал диплом и разрывался между четырьмя работами. А вскоре попал на передачу «Что? Где? Когда?». «Я пошел туда из любопытства, — вспоминал впоследствии Друзь. — Во-первых, я не знал, как снимается телепередача. Во-вторых, понимал, что могу показывать результат, по крайней мере, не хуже, чем ребята на экране».

Когда в 1982 году у Александра и Елены родилась вторая дочь, Марина, Друзь уже был одним из самых популярных знатоков клуба. Из инженера-системотехника он не просто превратился в звезду экрана, а начал буквально олицетворять программу «Что? Где? Когда». Его фамилия стала нарицательной: быть, как Друзь, стало означать — быть умным, начитанным, интеллигентным. Кстати, тогда же он установил свой первый рекорд в «Что? Где? Когда?», став первым знатоком, дисквалифицированным за подсказку команде.

Абсолютный рекордсмен

Интеллектуальным развитием своих дочерей Друзь начал заниматься, когда девочкам было всего несколько месяцев. Александр и Елена прививали детям любовь к знаниям, читая им книги, а потом, когда дочки подросли, отвечали на все их вопросы, никогда не ссылаясь на большую занятость. Теперь Инна и Марина — успешные экономисты. Несколько лет назад они тоже играли в «Что? Где? Когда?», но потом ушли из клуба, понимая, что уровня своего отца им не достичь. Сейчас у обеих — по две дочери. Друзь души не чает в своих внучках и всегда подчеркивает, что семейное счастье — самое важное в жизни.

Высокие позиции в клубе «Что? Где? Когда?» Друзь сохраняет по сей день. Он — шестикратный обладатель «Хрустальной совы», обладатель «Бриллиантовый совы», почетного звания магистра клуба и ордена «Бриллиантовая звезда», который был вручен ему как лучшему игроку за все годы существования клуба. На сегодняшний день Друзь провел более 90 игр. В двух случаях из трех его команда побеждает.

Своим же главным призом в жизни Александр называет супругу Елену. «Она мой лучший друг, она умная, симпатичная, прекрасная мать, отличная хозяйка», — говорит он. И, хотя Елена и считает, что 40 лет совместной жизни — результат не только постоянства, но и лени мужа, который просто привык быть с ней рядом, Александру уверяет: это не так, и он влюблен в супругу так же, как в юности.