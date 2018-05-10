В Казанской ратуше начали регистрировать брак

Казанцы могут зарегистрировать брак в ратуше.

Согласно постановлению, опубликованному в Сборнике документов, в Казани расширили перечень мест для государственной регистрации заключения брака. Среди них — Казанская ратуша, НКЦ «Казань», «Центр куль-туры и спорта „Московский“, Горкинско-Ометьевский лес и парк им. Горького.

»Установить, что дополнительные услуги по организации проведения государственной регистрации заключения брака в культурно-развлекательных учреждениях предоставляются на основании возмездного договора», — говорится в документе.