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В Казанской ратуше начали регистрировать брак
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В Казанской ратуше начали регистрировать брак 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Казанцы могут зарегистрировать брак в ратуше.
Согласно постановлению, опубликованному в Сборнике документов, в Казани расширили перечень мест для государственной регистрации заключения брака. Среди них — Казанская ратуша, НКЦ «Казань», «Центр куль-туры и спорта „Московский“, Горкинско-Ометьевский лес и парк им. Горького.
»Установить, что дополнительные услуги по организации проведения государственной регистрации заключения брака в культурно-развлекательных учреждениях предоставляются на основании возмездного договора», — говорится в документе.
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