Сколько весит Шарлиз Терон, Ким Кардашьян и другие голливудские звезды

Шарлиз не склонна к полноте (повезло), поэтому она постоянно держит отметку в 55 кг. Хотя для фильма «Монстр», за который она получила «Оскар», ей пришлось набрать 15 лишних кг, которые она достаточно быстро сбросила.

На заре своей карьеры Джоли была обычной девушкой с хорошими формами (не толстая, не худая — около 60 кг). Кстати, во время съемок в «Ларе Крофт: Расхитительница гробниц» она весила 65 килограммов. После этого она стала худеть и пришла к своему оптимальному весу в 55 кг. Но после развода с Брэдом Питтом ее вес достиг рекордной цифры в 34 кг: актриса выглядела истощенной и болезненной. Но сейчас она чуть поправилась и снова в форме — 52 кг.

Совсем скоро дочери Брэдли Купера и Ирины Шейк Леи де Сьен (21 марта) исполнится год. За беременность Ирина набрала около 32 кг, но она профессиональная модель, которая знает, как быстро привести себя в форму. Правильное питание, спорт — и вот Шейк уже снова стройна и шикарна. Сейчас ее вес составляет около 54 кг.

Что ни говорите, а для 48 лет Лопес выглядит фантастически. Она склонна к полноте, но постоянные тренировки, танцы на сцене, питание и ухода за собой не дают ей распустить себя и выйти за грань 56 кг. Многие молодые актрисы весят намного больше Джей Ло.

При всей своей аппетитности Ким держит вес в рамках 58-59 кг. Хотя при ее росте в 159 см, ей не мешало бы весить меньше килограмм на 10, чтобы выглядеть более гармонично. Но ее это ничуть не смущает. Кардашьян знает, как подчеркнуть свои достоинства, чтобы никто не думал о ее лишних кг.

Кендалл — одна из самых востребованных моделей в мире моды. Конечно, периодически папарацци ловят ее отдыхающей на берегу океана, где у нее не такое идеальное тело (она тоже человек и все бывает!). Но перед Неделями моды она собирается и приводит себя в роскошную форму, и ее вес не превышает отметки в 53 кг.

В одном из своих прошлогодних интервью Дженнифер призналась, что весила 59 кг, а теперь ее вес равен 50. Хотя многие поклонники считают, что актриса лукавит. Но какие основания у нас ей не верить?!

От природы у Киры субтильная фигура, поэтому неудивительно, что она весит всего 50 кг. Поклонники, да и пресса часто говорят о том, что Найтли страдает анорексией, но на самом деле, она просто не любит много есть. И ей нравится быть легкой, изящной. Упрекнуть ее в этом уж точно нельзя.

Натали всегда была худенькой для своего роста (160 см) — всего 48 кг. Хотя на момент кастинга на главную роль в фильме «Черный лебедь» она весила 55 кг, и ей пришлось скидывать лишнее, чтобы выглядеть, как настоящая балерина. За время первой беременности она набрала 30 кг, за вторую — 14 кг, но с лишними килограммами она очень легко прощается и снова приходит в форму.

Селена Гомес