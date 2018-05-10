Свердловчанина представили к награде за спасение тонувших детей

Девочки спустились к реке, чтобы помыть руки, но в итоге оказались в воде, об этом сообщает в четверг, 10 мая, «АиФ-Урал»

Инцидент произошел 2 мая в селе Первомайское под Нижними Сергами. Сестры 6 и 8 лет вместе со своей семилетней подругой во время прогулки решили спуститься к реке Утка, чтобы помыть руки. Однако младшая из сестер, спускаясь к водоему, запнулась, упала в воду и начала тонуть. Старшая попыталась помочь ей, но подскользнулась и тоже упала в реку. Третья из девочек хотела помочь подругам, но у нее не получилось этого сделать, тогда она решила попросить помощи у прохожих.

В этот момент мимо на велосипеде проезжал местный житель Алексей Автух. Услышав крики детей, он не раздумывая побежал вызволять малышек из ледяного плена. «Еду у реки, слышу, дети кричат: „Спасите!“, смотрю, в воде барахтаются двое. Бросил велосипед, скинул куртку, сапоги и в воду. Первой схватил младшую из сестер Дашу, сказал, чтобы она меня за шею обхватила, руки надо было освободить, чтобы спасать вторую — Лену. Так, с двумя девчонками, с трудом выбирался из воды, течение было очень сильным, пытался встать, но сила воды не давала, сносило. А девчонки, молодцы, мужественно держались», — приводят слова героя в региональном ГУ МЧС

Как сообщают в свердловском ГУ МЧС, Алексей Автух будет представлен к награде «За спасение погибающих на водах». Медаль будет вручена мужчине в декабре этого года на фестивале «Созвездие мужества».