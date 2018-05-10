Ещё
Свердловчанина представили к награде за спасение тонувших детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
У Дженнифер Лопес исчезла грудь
У Дженнифер Лопес исчезла грудь

Свердловчанина представили к награде за спасение тонувших детей 

АиФ Урал 50 минут назад
Фото: АиФ Урал
Девочки спустились к реке, чтобы помыть руки, но в итоге оказались в воде, об этом сообщает в четверг, 10 мая, «АиФ-Урал».
Инцидент произошел 2 мая в селе Первомайское под Нижними Сергами. Сестры 6 и 8 лет вместе со своей семилетней подругой во время прогулки решили спуститься к реке Утка, чтобы помыть руки. Однако младшая из сестер, спускаясь к водоему, запнулась, упала в воду и начала тонуть. Старшая попыталась помочь ей, но подскользнулась и тоже упала в реку. Третья из девочек хотела помочь подругам, но у нее не получилось этого сделать, тогда она решила попросить помощи у прохожих.
В этот момент мимо на велосипеде проезжал местный житель Алексей Автух. Услышав крики детей, он не раздумывая побежал вызволять малышек из ледяного плена. «Еду у реки, слышу, дети кричат: „Спасите!“, смотрю, в воде барахтаются двое. Бросил велосипед, скинул куртку, сапоги и в воду. Первой схватил младшую из сестер Дашу, сказал, чтобы она меня за шею обхватила, руки надо было освободить, чтобы спасать вторую — Лену. Так, с двумя девчонками, с трудом выбирался из воды, течение было очень сильным, пытался встать, но сила воды не давала, сносило. А девчонки, молодцы, мужественно держались», — приводят слова героя в региональном ГУ МЧС.
Как сообщают в свердловском ГУ МЧС, Алексей Автух будет представлен к награде «За спасение погибающих на водах». Медаль будет вручена мужчине в декабре этого года на фестивале «Созвездие мужества».
АиФ Урал: последние новости
За что стоит платить детском лагере? 4 совета от эксперта «АиФ-Урал» Задержанные на Урале ткани из Азербайджана оказались элитным брендом Путь укажут! В УрФУ завершили обучение волонтеров к ЧМ-2018
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Дженнифер Лопес исчезла грудь9
71-летняя Васильева в бикини поразила поклонников8
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х67
Названы песни, которые слушают психопаты1
Как магазины обманывают покупателей4
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
03:09
Марина Влади продаёт память о Высоцком
Звёзды
04:04
Названы песни, которые слушают психопаты
Здоровье
00:59
У Дженнифер Лопес исчезла грудь
Звёзды
05:47
Как магазины обманывают покупателей
Психология
10:03
Факты об арбузах, которые удивят
Еда
08:43
Какими будут звезды в старости
Красота
01:05
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение