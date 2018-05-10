Цыгане: какие запреты существуют у этого народа

О цыганах ходит множество мифов, в том числе их нередко пытаются представить совершенно нецивилизованной нацией, погрязшей в криминале и разврате… Между тем, у этого народа существует довольно сложная система культурных и морально-этических ценностей. Значительное место в ней занимают разнообразные табу.

Понятие скверны

В первую очередь, понятие «скверны» связано с нижней частью женского тела. Причем речь идет только о замужних или половозрелых женщинах. Считается, что ниже пояса женщина является «нечистой» и любой контакт с ней может осквернить. Даже если она просто пройдется над чем-то или над кем-то. Единственное исключение — исполнение супружеских обязанностей.

Ни в коем случае нельзя прикасаться к одежде, которую цыганка носит ниже пояса, или ее обуви. Если семья живет в двухэтажном доме, то женщинам нельзя подниматься на второй этаж — туда допускаются только девочки и девушки. Если на верхнем этаже дома побывала цыганка, мужчинам-цыганам нельзя входить в этот дом, дабы не оскверниться.

У мужчин все, что ниже пояса, тоже почитается «нечистым», но область распространения «скверны» меньше, чем у женщин.

«Оскверненными» считаются вещи, которые используют женщины во время беременности, родов и в послеродовом периоде. Впоследствии они уничтожаются. С беременными женщинами и роженицами стараются не контактировать.

Если человек умирает, то все вещи, к которым он прикасался, тоже объявляются «нечистыми». Их хоронят вместе с хозяином.

Априори нечистым считается мясо собак и кошачьих, так как эти звери имеют привычку вылизывать свои половые органы. Цыганам нельзя есть конину, так как они считают коней своими «братьями». А вот говядину, свинину, баранину, курятину никто употреблять в пищу не запрещает.

«Оскверненные» цыгане становятся изгоями. К ним нельзя прикасаться, есть с ними за одним столом. Через какое-то время постановляют, что «скверна» с такого человека сошла и он очистился. Но не во всех случаях дело заканчивается так благополучно. Если один цыган «осквернил» другого намеренно или попытался скрыть свое «осквернение», его могут изгнать из сообщества навсегда.

Иногда к «осквернению» приговаривают за какой-либо проступок. Чаще всего это касается мужчин. Такому цыгану обрезают волосы, усы и бороду, а потом одна из цыганок ударяет его по голове или лицу специально принесенной юбкой. Он становится «оскверненным» до тех пор, пока его не простят. Приговоры выносит «цыганский суд», состоящий из наиболее уважаемых в сообществе людей.

Подобное наказание может следовать за воровство у своих (к кражам у нецыган это, как правило, не относится), изнасилование, убийство, предательство интересов своего клана.

Брак и половая жизнь

Отношение к браку и половой жизни в разных цыганских сообществах разное. У одних допускаются измены мужа, а жены — нет. У других неверность вообще не поощряется. Где-то проституция вообще не допускается, где-то — только для мужчин или только для женщин. Где-то запрещены однополые связи, а где-то на них смотрят сквозь пальцы…

Цыганский закон требует, чтобы взрослые цыганки скрывали свои бедра и колени (поэтому они носят длинные широкие юбки). А вот демонстрация груди кормящими матерями обычно не возбраняется.

В большинстве цыганских сообществ девушка должна вступать в брак целомудренной. Наутро после первой брачной ночи принято показывать гостям ночную рубашку или простыню с пятнами крови. Потом молодую переодевают в красное платье. Кстати, хотя браки между цыганами заключаются в достаточно раннем возрасте (14-16 лет), обязательным условием является, чтобы и жених и невеста к этому моменту достигли половой зрелости.

Застольные традиции

Особый этикет связан с застольями и приемом гостей. Женщины обычно сидят отдельно от мужчин — по разные стороны стола, за другим столом или вообще в другом помещении. При этом женщинам не рекомендуется проходить перед сидящим мужчиной, предписывается обходить его сзади или становиться к нему спиной.

Младшим членам семей (даже если они уже взрослые люди) запрещается употреблять спиртные напитки при старших, или же необходимо спрашивать у них разрешения.

Считается крайне невежливым отказываться от угощения. Если ребенку в гостях понравилась какая-то вещь, ее дарят, за исключением дорогостоящих предметов, таких, как бытовая техника или драгоценности.

Для различных ситуаций используются определенные речевые формулы. Их необходимо употреблять, причем непременно на цыганском языке, даже в разговоре с людьми другой национальности.