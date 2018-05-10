Долгий ящик на дальнюю полку. Как бороться с прокрастинацией

«Сделаю завтра. Сегодня дел много. Да и вообще уже поздно, утро вечера мудренее». Как часто мы говорим себе это, когда предстоит какая-то сложная или неинтересная работа? В психологии такое явление называется «прокрастинация» — постоянное откладывание важных дел. Специалисты уверяют: такое поведение неизбежно приводит к накапливанию проблем и появлению «душевного груза». «ВМ» рассказывает, как закрыть на ключ свой долгий ящик.

Психологи различают прокрастинацию и лень. Лентяй не откладывает дела, он просто не хочет ничего делать и абсолютно не «парится» по этому поводу. Прокрастинатор же полностью осознает важность и срочность задания, тем не менее, старается найти максимум оправдания для того, чтобы не выполнять его. Кроме того, вопреки расхожему мнению, откладывание важных дел не способствует восполнению сил. Наоборот — постоянный гнет высасывает из человека энергию и расшатывает психику.

ПРИЧИНЫ

У прокрастинации есть несколько причин. Первая — неуверенность в себе. К примеру, вам предстоит совершить важный звонок или пообщаться с начальством. Боязнь собственной некомпетентности, конфликта, в ходе которого вы не сможете постоять за себя — все это заставляет все дальше и дальше откладывать время «Ч».

Перфекционистам в этом плане еще сложнее. «Зачем приступать к работе, если я не смогу сделать ее идеально?» — говорят они себе, а если и начинают работать, то забывают про время и погружаются в детали.

Людей, которые получают удовольствие от процесса и забывают про результат, тоже в какой-то мере можно назвать прокрастинаторами. Такие люди не могут поставить итоговую цель во главу угла.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ

Первый совет, который дают практически все психологи — начать планировать, составлять списки дел, всерьез заняться тайм-менеджментом. Мы привыкли не приступать к следующему заданию, не завершив предыдущего, но «закостенелого» прокрастинатора такой подход может завести в тупик. «Ох, как же много времени это займет!» — думает человек и старательно оттягивает долгий, нудный и неприятный процесс. В этом случае специалисты советуют разбивать задания на части, для каждого из которых выделять короткие временные промежутки. Частая смена деятельности может помочь отвлечься, разбавить «рутину».

Часто бывает, что работы наваливается так много, что не знаешь, за что браться в первую очередь. Эксперт в вопросах управления временем Дэвид Аллен разработал технику «Доведение до результата». Заключается она в том, чтобы перенести все планы и дедлайны из головы на бумагу (цифровые носители) и в каждый конкретный момент времени четко знать, каким делом будешь заниматься.

Многие психологи советуют заниматься неприятными делами с утра. Это как отрывать пластырь или прыгать в холодную воду — раз — и все. Самую страшную работу можно выполнить сразу, не накручивая себя.

Любой прокрастинатор рано или поздно выполнит ненавистную работу, и каждому знакомо это чувство выполненного долга — будто гора с плеч. Эту эмоцию можно использовать как стимулятор. Перед предстоящей работой думать о том, как же будет приятно, когда длинный отчет будет написан и сдан, дверь кабинета после неприятного разговора будет захлопнута с обратной стороны, а телефон отложен после нудной беседы.

Психологи согласны с утверждением — «один в поле не воин». Для неприятных дел можно найти себе компанию, «брата по несчастью». Так будет гораздо легче.

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