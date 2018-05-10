Как понять дагестанца?

Пословицы и поговорки описывают нравы народов дагестана лучше, чем этнографические трактаты. В основе мудрости горцев — собственные представления о добре и зле, правде и лжи, честности и подлости, верности и долге. Через устное народное творчество у детей формировались представления о внутрисемейных отношениях, о роли и месте женщины в семье и в обществе, о кодексе горской этики и чести.

Гендер

Характеристика идеального мужчины сводится к его мужественности, силе, трудолюбию и гордости: «Мужчина за спиной обсуждать не будет», «Мужчина вину на себя возьмет, а трус — на друга свалит».

Мужчина должен быть защитником женщины. Ему чуждо лицемерие, мужские слова не расходятся с делом: «Беречь достоинство женщины — мужское дело».

Женщина в дагестанских пословицах оценивается с позиции мужчины. Ее дела, интересы и образ жизни обусловлены местом и ролью в жизни мужчины: «Брату нужна сестра богатая, а жена — здоровая».

Такое «потребительское» отношение определило и качества женщины, которые считаются положительными, то есть полезными в доме — материнство и хозяйственность. Так, мать в дагестанских пословицах наделена исключительно положительными чертами. «Лучше родной матери друга не бывает», «Ребенок для матери — прохлада летом и тулуп зимой».

Женская красота неоднозначно принимается как достоинство, а может преподноситься даже как недостаток для семейной жизни: «Красивая жена для мужа золотая ноша», «Чем красивую видеть, лучше вкусно есть».

Семья

Рождение сына в Дагестане в прежние времена считалось более радостным событием, нежели рождение дочери. Причина — в патриархальном укладе семейных отношений, где глава семьи и ее кормилец, конечно, мужчина. Сын — это наследник, продолжатель рода, а дочь — это камень для чужой стены. Например, «День, в который родилась девочка, печальный»; «Чем родится девочка, пусть лучше родится камень».

В дагестанских пословицах свекровь нередко выступает в роли виновницы домашних ссор. В аварском языке можно найти советы о терпеливом отношении к невесткам: «Чтобы сноха поняла, дочку ругают, чтобы бык понял, ярмо бьют».

Образ тещи не так актуален, что связано со спецификой кавказского менталитета. Теща не имеет столько прав и такого влияния на молодую семью, как мать мужа. Но у многих народов советуют присмотреться к матери невесты, чтобы понять, какой девушка станет с возрастом.

В разрушенном браке, как правило, винили женщину: «Дом начинает и разоряет всегда женщина», «Домашний огонь либо согревает, либо холодит». Однако народная мудрость, бывало, выступала и на стороне женщин: «Лучше своя дочь — чем чужой сын», «Если даже жена низкого роста, наклонись до пола и советуйся с ней».

Отношение к двоеженству выражалось такими пословицами: «На заплатку заплатку накладывающий и вторую берущий — не мужчина», «Чем двух жен брать, лучше два камня взять и свою голову ими побить».

Мачеха — образ противоположный образу матери, несет в себе отрицательную оценку: «У мачехи — длинная ладонь», что означает побои.

Отвага

Копилку народной мудрости пополняли фразы, высеченные на оружии, камне и медалях. Высказывания передавались из уст в уста и оседали в фольклоре. «Кто думает о последствиях — тот не храбрец» — вот что гласит надпись на орденах имама Шамиля.

Легенды и предания — источник многих поговорок. Кумыкская пословица «С отказавшегося от уговора полоской шкуру сдирают» пришла из сказки. В ней герой поспорил с демоном. Выиграв, он содрал со спины чудища полоску шкуры. В мотиве сказки есть отголоски первобытности — обычай скальпирования у древних охотников и воинов. В языке горцев, к примеру аварцев, слова «добыча» и «сдирание» семантически близкие.

Деньги

В дагестанских пословицах обыгрывается и противоречие нравственного облика и реального поведения человека: «Когда бедняк умирает, мулла болеет», «Мулла и с воды сливки снимает».

Героями пословиц часто становились религиозные деятели, которые не смогли заслужить уважение простого народа. Так, в даргинской пословице речь идет о нечестном мулле: «Подал руку мулле — проверь кольцо, цел ли камень?» Кумыки говорят: «В горах муталим (ученик муллы) падок на мясо, а у нас — на жен». Лакцы говорят: «Увидев халву, мулла забывает бога». «Мулла лук не ест, а найдет — и шелуху съест», — высмеивает жадность лезгинская пословица.

В менталитете горцев ценятся достаток, заработанный честным трудом, умеренность в потреблении, щедрость к нуждающимся.

Уважение к чужому труду, терпение превозносятся, а праздность, желание поживиться за чужой счет осуждаются: «Делать ничего не умею, зато покушать мастер», «Приказывающий и хлопающий уставать не могут», «Когда все виноград собирают, лентяй лестницу подпирает».

Дружба

Пословицы призывают дорожить дружбой. Устанавливается определенный кодекс, тип поведения друга и врага, которому надо соответствовать: «Друг в лицо говорит, а враг — за спиной», «Будь с друзьями как брат, а с врагами как богатырь».

Друга в пословицах нередко называют братом, в нем видят родную душу, но не по крови, а по духу: «Чем плохой брат, лучше хороший друг». В Дагестане и сегодня к другу обращаются «брат».

О недруге говорят: «Змея человеку другом не будет», «С собакой не дружи, а подружишься — палку не выбрасывай», «Будь осторожен со своими врагами и с врагами своих друзей».