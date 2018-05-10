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В эту пятницу в Архангельске выберут самую красивую девушку-медика
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В эту пятницу в Архангельске выберут самую красивую девушку-медика 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Самую красивую девушку, решившую посвятить жизнь медицине, выберут завтра в Архангельске. В пятницу, 11 мая, в клубе «Паратов» 11 финалисток «Красы медицины» примут участие в финальном шоу.
— На кастинге было 55 девушек! Далее был отбор по танцевальному мастерству, шагистике, актерскому мастерству и фотоголосованию в группе конкурса. В итоге выбрали 11 девушек, — рассказала 29.ru одна из организаторов конкурса Ирина Кныревич. — У нас нет огромного приза, каждая получит подарки от партнёров, разыгрывают три короны — «Краса медицины», «Покорительница сердец (зрительские симпатии)» и «Краса» по итогу фотоконкурса!
Впервые такой конкурс прошел на базе СГМУ в 2016-м. 2017 год организаторы пропустили, в этом году состязание перенесли в «Паратов».
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