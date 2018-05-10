Ребенка без глаза во Владикавказе отказались признать инвалидом

Мать школьника из Владикавказа шесть лет пытается доказать, что ее сын, который лишился глаза из‐за травмы, является инвалидом. Чиновники утверждают, что по закону льготы мальчику не положены, сообщил телеканал НТВ

По словам чиновников, федеральное законодательство четко оговаривает подобные случаи.

Согласно этому приказу, острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией больше 0,3 в инвалидность не укладывается. Это расценивается как незначительное нарушение функции

Фатима Золоевазаместитель руководителя ФКУ ГБ медико-социальной экспертизы по Республике Северная Осетия — Алания

Врачи сообщили НТВ, что пересмотр решения возможен в случае, если ухудшится зрение здорового глаза. Мать ребенка заявляет, что протез необходимо постоянно менять, так как с возрастом он начинает мешать мальчику. Такой протез стоит 10 тысяч рублей и изготавливается только в Москве по индивидуальному заказу.

Уполномоченный по правам ребенка при главе Республики Северная Осетия — Алания Артур Кокаев пообещал, что все необходимое оплатят власти региона.

В начале мая кардиохирурги Санкт‐Петербурга выполнили несколько операций с применением протезов аортального клапана нового поколения. Уникальность операций состоит в том, что специалисты без вскрытия грудной клетки научились имплантировать новый протез клапана в старый.