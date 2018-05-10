Отпуск рулит: четыре причины обязательно отдыхать каждый год

«Какой отпуск! У меня столько работы, некому подменить, да и начальство не оценит…». Узнаете себя? Если да, спешим вас огорчить: вы все делаете неправильно и именно поэтому вас все еще не повысили. Многие люди лично ставят ограничители для своих счастья и успеха. Это те, кто полагает, что уход в отпуск негативно скажется на карьере и заставит руководителя помнить о них как о ленивых и праздных сотрудниках. Однако новые исследования, говорит журналист Шон Экор, автор бестселлеров The Happiness Advantage и Before Happiness, показывают, что все наоборот. Уход в отпуск даже повышает шансы на рост зарплаты или повышение. Вот несколько причин для непременного отдыха минимум раз в год:

1. Отпуск повышает шансы получить повышение

По данным исследовательского проекта Project: Time Off, для людей, которые полностью «выгуливают» свой отпуск, вероятность повышения зарплаты или повышения по службе на 6,5% выше, чем у людей, которые оставляют 11 или более дней оплаченного отпуска. Процент кажется небольшим, но он полностью противоречит представлению, что продвинуться вперед можно, лишь все время оставаясь на работе.

2. Позитивный, вовлеченный мозг улучшает важные бизнес-метрики

В книге The Happiness Advantage говорится об исследованиях, которые доказывают: когда мозг способен мыслить позитивно, производительность вырастает на 31%, продажи на 37%, а креативность и доходы могут утроиться. Позитивный и вовлеченный мозг — это главное конкурентное преимущество в экономике XXI века. Чтобы всерьез отдаваться работе, нужно периодически отключаться.

Однако далеко не каждый отпуск оказывает такое благотворное влияние. Ученые доказали, что среднестатистический отпуск не повышает уровень энергии или счастья людей. Отсутствие позитивного эффекта было связано не с тем временем, что люди проводили вдали от дома — а со стрессом от путешествия. Шон Экор вместе с Мишель Гилан из Института прикладных позитивных исследований изучили опыт 400 путешественников из разных стран и обнаружили прочную обратную связь между уровнем стресса от дороги и уровнем счастья. Также удалось установить, что 94% отпусков усиливают ощущение счастья и энергию, если перед отдыхом вы:

планируете отпуск хотя бы за месяц и готовите коллег к своему отсутствию;

выезжаете за пределы своего города (чем дальше, тем лучше);

общаетесь с местным гидом или другим человеком, который может рассказать вам что-то о новом месте;

заранее, до отъезда подготовите и изучите все детали маршрута.

Умно организованный отпуск приносит гораздо больше счастья и энергии, а значит, повышает производительность, интеллект и устойчивость.

3. Вас начнут считать более продуктивным человеком

По данным исследований Туристической ассоциации США, руководители ассоциируют личное счастье с производительностью. Когда менеджеров спрашивали, какое преимущество отпусков побудило бы их уговаривать своих сотрудников взять отпуск на больший срок, главным таким преимуществом они назвали повышение уровня счастья (31%), а на втором месте производительность (21%). Почему счастье на первом месте? Потому что большинство менеджеров понимают, что счастливые сотрудники более продуктивны и работать с ними проще.

4. Работа не убежит

Четверо из десяти работников говорят, что не могут взять отпуск, потому что у них слишком много работы. Посмотрите на это с другой стороны: возьмете вы отпуск или нет, работы все равно будет много. Жизнь конечна, а работа бесконечна.

Если вы работаете в компании, где не очень поддерживают отпуска, стоит вместе с коллегами сформулировать новый социальный сценарий: «Мы обязательно будем брать отпуск в полном объеме, потому что все мы хотим быть более счастливыми и успешными на работе». Такая установка дает всем разрешение пользоваться своими выходными.

Начинайте планировать ваш следующий отпуск, это поможет переживать даже самые сложные дни на работе.

Теги: управление временем, управление персоналом, исследование