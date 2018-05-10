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Хирурги убрали с лица девушки гигантскую опухоль
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Хирурги убрали с лица девушки гигантскую опухоль 

МедикФорум 31 минуту назад
Фото: МедикФорум
Эта 27-летняя девушка впервые за много лет ощущает себя красивой, желанной и счастливой. Хирурги удалили с ее лица опухоль огромных размеров.
27-летняя жительница Камеруна по имени Йяйя призналась, что впервые за долгие годы считает себя счастливой, красивой и желанной. 8 лет назад у нее во рту появилось крошечное уплотнение, которое разрослось впоследствии до таких размеров, что Йяйя не могла нормально говорить или даже принимать пищу. Со временем это доброкачественное новообразование вышло за пределы лица и подбородка, так что девушка перестала выходить из дома. Она просто не могла выдерживать насмешки прохожих по поводу собственной внешности.
Настоящим спасением для неё стала пластическая операция, которую провели хирурги, находящиеся на борту благотворительного медицинского судна Mercy Ships. Некоторое время назад это судно достигло берегов Камеруна, и добрые люди отвели Йяйя на борт. Пластические хирурги убедились в том, что новообразование является доброкачественным, оно растет медленно, не представляя непосредственной опасности для жизни. Но учитывая то огромное воздействие, которое опухоль оказывала на качество жизни девушки, хирурги решились на операцию.
После завершения пластической операции Йяйя находилась на борту и помогала с переводом другим пациентам. Отметим, что корабль Mercy Ships был спущен на воду в 1978 году специально для того, чтобы посещать беднейшие страны мира и оказывать бесплатную медицинскую помощь. С момента своего первого рейса судно посетило более 70 стран. Для подавляющего большинства пациентов, которых прооперировали на этом корабле, помощь пластических хирургов стала единственно возможной и спасительной. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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