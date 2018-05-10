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Под Кострому привезли лосенка, которого вырастило стадо овец
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Под Кострому привезли лосенка, которого вырастило стадо овец 

Kostroma.Today 24 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
На Сумароковской лосеферме появился необычный лосенок, узнал KOSTROMA.TODAY. Его воспитало стадо овец.
Как сообщает канал «Первый ярославский», маленького сохатого в стаде заметили местные жители. За помощью они обратились в ярославский департамент окружающей среды и природопользования.
Выяснилось, что новорожденный лосенок потерял маму и сразу же нашел новых друзей. Малыш прибился к стаду овец. Парнокопытные были не против. Они с удовольствием пустили сохатого в свою компанию. Лосенок жил бок о бок с овцами как минимум неделю.
После этого чиновники местного департамента стали искать ему новый дом.
Малыша решено было отправить на Сумароковскую лосеферму.
Сейчас он там полностью адаптировался и чувствует себя отлично.
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