Под Кострому привезли лосенка, которого вырастило стадо овец

На Сумароковской лосеферме появился необычный лосенок, узнал KOSTROMA.TODAY. Его воспитало стадо овец.

Как сообщает канал «Первый ярославский», маленького сохатого в стаде заметили местные жители. За помощью они обратились в ярославский департамент окружающей среды и природопользования.

Выяснилось, что новорожденный лосенок потерял маму и сразу же нашел новых друзей. Малыш прибился к стаду овец. Парнокопытные были не против. Они с удовольствием пустили сохатого в свою компанию. Лосенок жил бок о бок с овцами как минимум неделю.

После этого чиновники местного департамента стали искать ему новый дом.

Малыша решено было отправить на Сумароковскую лосеферму.

Сейчас он там полностью адаптировался и чувствует себя отлично.