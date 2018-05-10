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В Костромской области приютили спасенного новорожденного лосенка
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В Костромской области приютили спасенного новорожденного лосенка 

АиФ Владимир 47 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Инцидент произошел в деревне Игрищи. Пастух обнаружил в стаде животное, которое отбилось от матери. Лосенка приютили сами овцы.
Животное перевезли на Сумароковскую ферму. Теперь о нем позаботятся специалисты.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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