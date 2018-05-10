В Костромской области приютили спасенного новорожденного лосенка

Инцидент произошел в деревне Игрищи. Пастух обнаружил в стаде животное, которое отбилось от матери. Лосенка приютили сами овцы.

Животное перевезли на Сумароковскую ферму. Теперь о нем позаботятся специалисты.