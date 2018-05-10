8 типичных ошибок при строительстве из пенобетонных и газосиликатных блоков

Из ячеистого бетона строят как дачные дома, так и коттеджи для постоянного проживания. В первом случае в условиях среднерусского климата стены делают толщиной 30 см, во втором — 375 и более (либо утепляют снаружи). Фото: Ytong

1. Неправильный выбор типа фундамента

Блоки из ячеистого бетона обладают сравнительно низкой механической прочностью, они крайне нестойки к изгибающим нагрузкам. Сложенные из этого материала стены плохо переносят любые деформации и легко трескаются, если фундамент дома начинает «играть». С этой точки зрения худший вариант основания — плавающая лента, в особенности если на участке не всё благополучно с геологией (глина или суглинок, высокий уровень грунтовых вод). Более надёжен свайный фундамент, но только с вывешенным ростверком, на который не действуют силы морозного пучения. Подойдёт для дома из пеноблоков и утеплённый плитный фундамент.

Один из оптимальных вариантов фундамента под пеноблочный дом — утеплённая шведская плита (УШП). Фото: StoneHut

2. Небрежная гидроизоляция стен от фундамента

Ячеистый бетон обладает высокой гигроскопичностью, и при небольшой высоте цоколя или неправильном выполнении гидроизоляции (например, использовании одной лишь мастики) между фундаментом и стенами последние будут намокать (особенно сильно — весной, во время таяния снега), что резко снизит теплоизоляционые характеристики ограждения и уменьшит срок его службы.

Кладка из блоков ведётся в несколько раз быстрее, чем кирпичная. Фото: Ytong

3. Покупка материала низкой плотности

Строительные блоки из ячеистого бетона бывают разной плотности и в зависимости от значения этого параметра подразделяются на три типа:

а) теплоизоляционные (плотность менее 500 кг/м³, марки D300, D350, D400 по ГОСТ 25485-89),

б) конструкционно-теплоизоляционные (марки D500, D600, D700),

в) конструкционные (марки D800 и выше).

В частном строительстве, как правило, используют блоки марок D400 и D500, класса прочности на сжатие B1 или B1,5. При соблюдении технологии армирования стены из этих материалов способны воспринять силовые нагрузки, возникающие в малоэтажном доме. Проблема в том, что при покупке через мелких посредников есть риск приобрести изделия более низкой марки или из бракованной партии. Чем это грозит? Стены из материала низкой плотности дают значительную усадку (что может привести, например, к заклиниванию окон и дверей), чаще трескаются, очень плохо держат крепёж, при монтаже на них легко появляются сколы.

Поэтому заказывать партию пеноблоков следует на заводе либо в официальном представительстве компании-производителя. И даже в этом случае не помешает запросить копии сертификатов соответствия ГОСТу и самостоятельно проверить материал на прочность ударным склерометром.

Блок пилят ножовкой с крупными зубьями без разводки. Фото: Ytong

4. Невнимание к геометрическим размерам блоков

Пенобетонные блоки, изготовленные на мелких фабриках, отличаются нестабильностью геометрических размеров. Чтобы выровнять ряды, блоки приходится класть на толстый (до 10 мм) слой раствора, что увеличивает расход смеси и ухудшает теплоизоляционные характеристики стены.

Кроме пилы набор инструментов для кладки из блоков включает специальные кельмы, штраборезы, тёрки, направляющую рамку (стусло), киянку, миксер для раствора и уровень. Фото: Ytong

5. Кладка на пескоцементный раствор

При строительстве из автоклавных газосиликатных блоков целесообразно использовать тонкошовный клей (по сути — цементный раствор, но с мелкофракционным наполнителем и добавками, замедляющими твердение). Кроме того, можно приготовить «тёплый» раствор с наполнителем низкой плотности (например, перлитовым песком) и пластификаторами.

Толщина швов при кладке на фирменный раствор не должна превышать 5 мм. Фото: Ytong

6. Выполнение кладки без армирования или неправильное армирование стен

Требуется армировать первый и как минимум каждый четвертый ряд кладки, обязательно — ряд под оконными проёмами и зоны опоры перемычек над проёмами. Для армирования подойждёт базальтопластиковая или иная композитняа сетка и стальная арматура для тонких швов, однако надёжнее всего использовать стальные или композитные прутки диаметром 8-10 мм, заложенные в штабы (чтобы не увеличивать толщину швов), которые делают ручным или электрическим штраборезом.

Оптимальный способ армирования кладки — двумя рифлёными прутками в штрабах. Фото: Ytong

7. Опирание несущих балок перекрытий (междуэтажного, чердачного) непосредственно на блочные стены

Между этажами и под мауэрлатным брусом необходимо залить объёмные железобетонные пояса. Чтобы эти пояса не стали мостиками холода, их изолируют с уличной стороны пенополистиролом. В доме из газосиликатных блоков марки D400, кроме того, требуется усилить проём входной двери, а также оконные проёмы шириной и высотой более 1,5 м. Усиление выполняют с помощью железобетонных конструкций, сварных рам из металлопроката или деревянных фальшкоробов.

Проёмы лучше перекрывать балками из пенобетона боле высокой плотности со стальным армированием или блоками-лотками. Фото: Ytong

8. Пароизоляция стен снаружи

Ячеистый бетон легко набирает влагу из воздуха и так же легко её отдаёт. Однако если закрыть стены снаружи материалом с низкой паропроницаемостью, то впитывать влагу они так или иначе будут (в основном — из комнатного воздуха), а вот сохнуть практически перестанут. В итоге микроклимат в доме ухудшится, а стены начнут промерзать. Чтобы предотвратить это, при облицовке стен кирпичом или монтаже навесного фасада нужно предусмотреть вентиляционный зазор величиной 20—40 мм. Для наружной гидро— и ветрозащиты (под отделку планкеном и ему подобными материалами) следует использовать только паропроницаемые мембраны. Утеплять стены из ячеистого бетона пенопластовыми плитами, обладающими почти нулевой паропроницаемостью, крайне нежелательно.

В качестве наружного утеплителя лучше выбрать фасадные плиты из минеральной ваты. Фото: Dorken