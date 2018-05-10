Сухой закон. Жители липецкого села Боринское третью неделю живут без воды

Жижа из крана

Проблема с водой в липецком селе Боринское возникла 11 апреля, когда из кранов вместо прозрачной жидкости потекла мутная дурно пахнущая жижа с кусками слизи. От употребления в пищу такой субстанции у нескольких человек случилось расстройство желудка. Боринцы начали жаловаться в сельсовет, районную администрацию, Водоканал, Роспотребнадзор . Приехали специалисты — взяли пробы. Результаты исследований подтвердили: вода не соответствует санитарным требованиям, еду готовить на ней нельзя, пить — тем более. В итоге её просто отключили. Воду в село стали возить на машинах. Однако встретить автоцистерну, говорят боринцы, было большой удачей, а иногда за ней, в прямом смысле слова, приходилось побегать.

«Подвоз воды отвратительный, графики не соблюдаются», — жаловались селяне.

Некоторые ездили за водой к родственникам или шли к соседям на другой конец Боринского. Но учитывая, что село не маленькое — протяжённостью почти четыре километра, не каждому преодолевать такое расстояние было по силам. Оставалась последняя альтернатива — покупать воду в супермаркете. Однако удовольствие это недешёвое.

«У меня трое детей: им надо пить, кушать. Одной бутылкой тут не отделаешься, приходится брать сразу несколько — в день уходит по 700-800 руб., — рассказывает многодетная мама Светлана Долгова , проживающая на улице Тимирязева. — Моемся мы по очереди — в одном тазике, практически не меняя воды».

Так сегодня живёт большинство боринцев. Впрочем, иногда вода в домах появляется, но течёт она, как правило, по ночам, тонкой струйкой и всё так же ужасно воняет. Люди засыпали жалобами районную и областную администрации, совет депутатов.

«Мы уже не знаем, к кому обратиться, кто даст вменяемый ответ, что происходит с водой в нашем селе и как нам избежать эпидемии и отравлений», — говорит жительница улицы Луначарского Светлана Сухарева.

Кто мутит воду?

Пролить свет на происходящее мы попросили главу Боринского сельского совета Надежду Ярикову.

«Как мне пояснили работники Липецкоблводоканала, в одну из скважин вместе с паводковыми водами попал жмых с полей (мы считаем, такой факт является основанием для прокурорской проверки. — Ред.). Они попытались её промыть, но это ничего не дало, стало только хуже — вскоре оказалась «заражена» вода и в остальных скважинах, а это уже чрезвычайная ситуация, — рассказывает Надежда Васильевна. — Мы подняли шум, доложили о случившемся в областную администрацию».

Вскоре в Боринское приехали большие начальники — от представителей водоканала до вице-губернатора. Долго совещались и, наконец, нашли способ подать воду в село — взять её из водозабора НЛМК . Не успело у жителей «зашуметь в кранах», как чиновники отчитались — проблема решена. Да, видно, поторопились. Изношенные трубы не выдержали давления и начали рваться. А многие боринцы по-прежнему так и сидят без воды.

«Нам как воздух нужна новая скважина, старые со своей задачей уже не справляются. Мы четыре года добиваемся, чтобы её построили, — признаётся глава сельсовета. — Но только сейчас дело сдвинулось с мёртвой точки — даже буровую установку уже пригнали. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло».

В ОГУП «Липецкоблводоканал» уточнили, что скважина появится в районе пересечения ул. Полевая и им. Жуковского. Кроме того, специалисты заменят 2,5 км водопровода. Хочется верить, что после этого из кранов в домах боринцев, наконец, потечёт чистая вода.