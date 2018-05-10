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Говяжья тушенка оказалась вовсе не говяжьей
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Говяжья тушенка оказалась вовсе не говяжьей 

Доктис 1 час назад
С началом дачного сезона эксперты «Росконтроля» устроили выборочную проверку одного из самых популярных у дачников продуктов — говяжьей тушенки. Ни один образец не прошел тест на «пятерку».
Под микроскоп специалистов попали пять образцов тушенки от разных производителей: «Главпродукт», «Елинский», «ОВА», «Золотой резерв/Барс» и «Гродфуд». Последний продукт сделан по ТУ (техническим условиям), остальные же — по ГОСТу, а значит, должны отвечать высоким стандартам качества.
Увы, неприятные открытия поджидали экспертов в каждой банке. Тушеная говядина от «Главпродукта», «Елинского» и «ОВА» содержит крахмал, которого в тушенке быть не должно; в «Главпродукте» гораздо больше жира, чем допускает стандарт (27% вместо предельно допустимых 17%), а в «Елинском» и «ОВА» занижено содержание белка. Все в тех же «Главпродукте» и «ОВА» просто-напросто недостаточно мяса (соответственно 57% и мизерные 43%).
И не менее важный фактор — заявленная как говяжья тушенка оказалась в большинстве случаев вовсе не чисто говяжьей. Примеси птицы замечены в консервах «Елинский», «Золотой резерв/Барс», «Гродфуд», а в последнем еще и обнаружена ДНК свиньи.
Несколько утешает только то, что по микробиологическим показателям в проанализированных образцах все чисто. Эксперты «Росконтроля» предупреждают: чтобы не разочароваться при покупке тушенки, ищите на банке надпись «Мясо тушеное, консервы мясные кусковые стерилизованные говядина тушеная». Если же написано просто «тушенка» — скорее всего, внутри находится самый причудливый коктейль ингредиентов, который допустила совесть производителя.
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