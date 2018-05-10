Что советуют агрономы сибирским дачникам

«В чем особенность нынешнего сезона? На каких культурах стоит сосредоточиться?»

Алексей Гадальский, г. Новосибирск

Николай Прохоров : Очевидная особенность этого года — затяжная и холодная весна. Но делать выводы о том, что это негативно отразится на урожае, преждевременно. Снега было мало, но весенние дожди обеспечат почве достаточное количество влаги. Один теплый майский день равноценен четырем апрельским. Так что природа может наверстать упущенное в апреле. К тому же ассортимент рынка семян в Сибири по большей части ориентирован на скороспелые сорта. А использование укрывного материала дает возможность продлять вегетационный период растений, так что можно сеять не только «скороспелки».

"Замучил смородинный клещ. Хочу полностью обновить старые посадки. Когда это лучше делать?"

Римма Думова, г. Омск

Николай Прохоров: Май — подходящее время для посадки кустарников. Если ваша смородина сильно поражена клещом, то лучше от нее избавиться и посадить новые растения. Клещ не живет в почве, поэтому не сможет перебраться на саженцы. Однако чтобы обезопасить посадки, старые кусты надо сжечь. Но не разводите костер, а сделайте это в железной бочке или печи, так безопаснее. Если на участке еще остались старые кусты, проведите профилактику. Соберите и сожгите вздутые почки-шарики. Если их много, удалите всю ветку.

"Купила на рынке саженцы яблони, а когда они начали плодоносить, оказались другого сорта. Как правильно выбрать саженец?"

Николай Прохоров: Покупайте продукцию питомников, они гарантируют качество саженцев, и точно не промахнешься с сортом. Наиболее адаптированы к сибирским условиям — сорта алтайской селекции. Не боятся перепада температур яблони, выведенные барнаульскими учеными, а также уральские и омские сорта вишни. Не советую увлекаться крупноплодными южными культурами, сибирский климат — не для них. Европейские яблони, даже в стелющейся форме, как правило, в Сибири не приживаются.

Выбирая саженцы, прежде всего, обращайте внимание на корни, которые должны быть мощными и светлыми. Почки — крупные. Советую взять растение средней величины, оно лучше адаптируется. Перед посадкой хорошенько прогрейте яму, размером шестьдесят на шестьдесят сантиметров, закрыв пленкой. На дно уложите камни, песок, затем удобрения и плодородный слой. Важно, чтобы корни саженца не касались удобрений. Побеги плодовых деревьев необходимо срезать на треть. Не забудьте хорошенько полить саженец.

"По наследству мне досталась дача. Вишня и яблоня на участке ужасно заросли. Как их правильно обрезать и когда это сделать?"

Айгуль Жескемпирова, г. Барнаул

Николай Прохоров: Обрезку делают до того, как начнут распускаться почки. Чтобы заросшие деревья перенесли «стрижку» безболезненно, делать ее советую поэтапно. Убирать за один раз можно не более трети ветвей. В первую очередь следует удалить сломанные ветки и те, которые растут внутрь кроны, а также вниз. Если на основной ветке образовалась вилка (два-три побега), оставьте только один, идущий вверх, иначе через пару лет в этом месте образуется разлом. Осенью обрезку заросших деревьев можно повторить.

"Когда можно высаживать рассаду томатов в открытый грунт?"

Александра Лопатина, г. Новосибирск

Николай Прохоров: Высаживать томаты на грядку нужно тогда, когда полностью минует пора заморозков, в конце мая. Но ухо надо держать востро: Сибирь не зря называют зоной рискованного земледелия. Поэтому не помешает запастись укрывным материалом, чтобы в случае непогоды защитить посадки.

"У меня в саду две старые яблони, посаженные еще бабушкой. Как продлить им жизнь?"

Наталья Ермоленко, г. Омск

Николай Прохоров: Здоровье таких яблонь может поддержать легкая обрезка, уход за стволом, кору которого необходимо очищать от насекомых, а трещины затирать садовым варом. Однако следует иметь в виду, что долго такие яблони не протянут. Они могут обломиться под тяжестью урожая и внезапно засохнуть. Поэтому уже сейчас есть смысл посадить рядом саженцы, которые восполнят эту потерю и не заставят вас долго ждать урожая.

"На рынке продают саженцы бересклета, на картинке красивые кусты. Но смогут ли они расти в наших условиях?"

Елизавета Крафт, г. Новосибирск

Николай Прохоров: Это декоративное растение неплохо зарекомендовало себя в регионах Сибири. Кустарник, который достигает полутораметровой высоты, можно формировать в виде живой изгороди или бордюра. Он неприхотлив, бывает красного и других цветов. Но съедобных плодов не дает.

"Как избавиться от грибка в теплице?"

Аркадий Будницкий, Кемерово

Николай Прохоров: Классический способ: побелка конструкции теплицы с добавлением медного купороса. Еще один метод — серное окуривание, но это надо делать осенью, когда уже нет посадок. Я бы посоветовал для лучшего эффекта применять оба способа.

"Картошку грызет проволочник. Как от него избавиться?"

Елена Посаженникова, г. Омск

Николай Прохоров: Сделать это помогут ловушки, расставлять которые нужно сейчас, когда проволочнику требуется усиленное питание. Для этого в местах его обитания выкапывают ямки, в которые кладут картофельные очистки. А через несколько дней их собирают и уничтожают. Еще один совет: обрабатывайте семенной материал перед посадкой специальными препаратами для защиты не только от проволочника, но и от болезней.

"В прошлом году по вашему совету посадила на даче арбузы и собрала первый урожай. Правда, крупных и сладких плодов было только четыре, остальные не успели вызреть. Когда лучше сажать арбуз?"

Николай Прохоров: Арбуз не любит пересадки, поэтому рассаду можно выращивать уже сейчас, но в торфяном горшочке. Выбор можно остановить на раннеспелых сортах — «Ультра-ранний», «Сахарный малыш». Чтобы плоды быстрее наливались, определитесь, сколько полноценны арбузов вы хотите вырастить, а остальные завязи удаляйте. Оптимальный вариант — два-три плода с одного куста.

"Какие растения высадить рядом с плодовыми деревьями, чтобы не было тли?"

Максим Сушненский, г. Барнаул

Николай Прохоров: Тля не переносит укроп, чеснок, лук, фацелию. А вот рядом с космеей, мальвой, настурцией и бегонией чувствует себя отлично, поэтому старайтесь держать их как можно дальше от сливы, калины, смородины и других растений, которые вы хотите защитить от вредителей. Душистые пряные травы — мята, чабрец, шалфей, а также крапива привлекают в сад божьих коровок и других полезных насекомых, поедающих тлю.

План работ на шести сотках

• Соберите в компостную кучу прошлогоднюю листву и сухую траву. Вымойте и просушите теплицу.

• Опрыскайте кусты однопроцентным раствором медного купороса.

• Произведите подкормку плодовых деревьев и ягодников комплексными удобрениями. Их количество должно составлять 60-80 граммов на квадратный метр. С помощью граблей смешайте их с землей таким образом, чтобы они оказались на глубине пяти-шести сантиметров.

• Подготовьте грядки, добавив в землю перегной. В мае можно приступать к посеву мелкосеменных культур — моркови, петрушки, а также лука-севка.

• Чтобы избавиться от плодожорки, до или после цветения яблони следует опрыскать деревья «Лепидоцидом». Этот препарат безвреден для человека и животных.

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