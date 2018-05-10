«Трагедии, как в Барабинске, могут возникать при эмоциональной незрелости»

«Произошедший инцидент в барабинском колледже можно характеризовать как психотический эпизод. Словарь определяет понятие психоза как выраженные формы психических расстройств, при которых психическая деятельность отличается резким несоответствием окружающей действительности. Отражение реального мира грубо искажено, что проявляется в нарушениях поведения и проявлении в психозе несвойственных ей в норме патологических симптомов и синдромов: расстройств восприятия, памяти, мышления, аффективности. Человек в таком состоянии может совершать поступки, которые причиняют вред ему самому или другим людям. Своё поведение он не контролирует, не может его регулировать в рамках социально принятых норм и запретов.

Важно, что мы говорим о человеке, который был достаточно хорошо социализирован — парень учился в колледже, у него был друг — значит, большую часть времени он придерживался этих самых норм. В этом случае, речь, скорее всего, может идти о проживании острого стресса, и, в частности, невозможности его пережить. Острая реакция на стресс — преходящее и кратковременное психотическое расстройство, возникающее в ответ на исключительный по силе физический и/или психологический стресс с очевидной угрозой для жизни у лиц без имеющегося до этого психического расстройства. Примеры такого стресса: природная или техногенная катастрофа, теракт со многими человеческими жертвами, несчастный случай с крайне трагическими последствиями, потеря детей.

Индивидуальная чувствительность к стрессу очень вариабельна: то, что для одного человека является очередным серьёзным испытанием, для другого может стать тяжелейшей, непереносимой психической травмой. Расстройство развивается остро, в течение нескольких минут, от момента осознания того факта, что случилось нечто непередаваемо ужасное, невообразимое. Именно внезапность, резкая смена привычной адаптации физической и/или эмоциональной представляет особую опасность. То как человек переживает разрушение своей привычной картины мира глубоко индивидуально, и очень зависит от того насколько он эмоционально чувствителен и устойчив.

Что касается самоубийства после попытки убийства в Барабинске, то это говорит о том, что произошла действительно трагедия. В литературе описано много случаев о том, что после убийства в состоянии аффекта, человек довольно быстро осознаёт тяжесть совершенного преступления, особенно в адрес близкого человека. Глубинной причиной подобных трагичных развязок острых и болезненных реакций на стресс может быть эмоциональная зависимость от других людей, эмоциональная незрелость, неустойчивость».