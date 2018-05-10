Блондинка в Эмиратах: арабские мужчины, короткие шорты и поиски борща

24-летняя Наталия Габовская переехала из Москвы в Арабские Эмираты три года назад и теперь работает менеджером по туризму. Девушка рассказала, почему русской невесте лучше не рассчитывать на брак с арабским мужчиной, кто в ОАЭ стучит на соседей и где найти продукты для борща и конфеты «Мишка на Севере».

— Наталия, как вы оказались в Эмиратах? — Моему тогда еще будущему мужу предложили работу в этой стране. И мы, недолго думая, приняли предложение, решив, что это интересный опыт для развития и карьеры. Мой молодой человек улетел первым, а я переехала к нему спустя несколько лет, после окончания университета. Нужно понимать, что неженатым парам здесь запрещено вместе проживать, хотя это практикуется. Но мы не стали рисковать, и я окончательно переехала уже после того, как зарегистрировали брак. — Но на туристов это правило, как я понимаю, не распространяется? — Сейчас на туристов это правило не распространяется — неженатые пары, конечно, могут жить в гостинице вместе. Было время, когда не состоящих в официальном браке туристов не селили в один номер. А мы, получается, какое-то время жили незаконно. Так может продолжаться до поры до времени, поскольку соседи почти наверняка настучат на такую парочку. И тогда их не только оштрафуют, но еще и выселят из квартиры. Интересный факт: если у приехавшего на работу в Эмираты мужчины зарплата ниже четырех тысяч дирхам — это примерно 1100 долларов, то визу для его жены не откроют. Поэтому многие мужчины здесь живут без своих женщин, это в основном пакистанцы и индусы, поскольку их зарплаты ниже этого уровня. Но женщина также может приехать в Эмираты и устроиться на работу. Тогда ей откроют рабочую визу, и она сможет спокойно здесь жить. — А насколько у местных жителей распространена практика доносительства? — Все зависит от эмирата, в котором ты живешь. Например, в Шардже, самом, скажем так, мусульманском и строгом эмирате, категорически запрещен алкоголь, там строго следят за тем, во что ты одет. В этом эмирате живет довольно много именно традиционных арабских семей. Мы тоже там жили какое-то время и, если честно, было страшно выносить даже небольшие разногласия за пределы стен виллы. Более того, даже выйти в магазин в коротких шортиках или маечке, когда на улице плюс 47 градусов, было просто немыслимо. И в этом эмирате ярко выраженного стукачества нет, но люди все равно стараются следить друг за другом. Но если вы не нарушаете свободу другого человека и не оскорбляете его чувства, то целенаправленно доносить на вас никто не станет.

— Такое повсеместное наблюдение оправдано? Это действительно помогает соблюдать порядок? — На мой взгляд, это оправдано. Эмираты — страна, в которой действительно чувствуешь себя в безопасности. Здесь можно совершенно спокойно, заходя в магазин, оставить свои предыдущие покупки у порога и идти дальше уже со свободными руками. И не беспокоиться, что у тебя украдут оставленные без присмотра вещи. Также без присмотра можно оставлять детские коляски, телефоны на пляже и так далее. Разумеется, кражи случаются, но их, как правило, совершают какие-то залетные гастролеры. Руки за воровство здесь, конечно, не отрубают, но если вора поймают, то накажут в рамках закона. Кроме того, на улицах не бывает пьяных, каких-то громких скандалов, драк. В Эмиратах есть так называемая полиция нравов — полицейские в гражданском, которые находятся среди нас. Поэтому ты никогда не знаешь, кто и где за тобой следит. Зато, если где-то происходит ДТП или административное правонарушение, полицейские появляются мгновенно. Здесь даже говорят, что они знают о нас больше, чем мы сами о себе. — Когда вы впервые поехали в Эмираты, у вас наверняка были определенные представления об этой стране. Какие из них оправдались, а какие совершенно не соответствовали действительности? — Я испытала серьезный стресс, впервые полетев в Эмираты. Мне было 19 лет, я не замужем, еду одна, без родителей. Плюс имею в паспорте печать о посещении Израиля. Я собрала в своей голове все мифы, предрассудки из гугла, как я их называю, и настолько переволновалась, что даже расплакалась в длинной очереди награнице в Дубае. Однако в итоге меня никто ни о чем даже не спросил. Поэтому миф о том, что одиноких девушек и тех, кто побывал в Израиле, в ОАЭ не пускают, был развенчан. Время идет, все меняется. Сейчас даже отменили визы для россиян, украинцев и казахов. Раньше виза стоила 90 долларов, сейчас же в Эмиратах 30 дней можно находиться свободно. Так что эта страна становится все более открытой и лояльной к туристам. Также я думала, что здесь сухой закон. Но оказалось, что в Эмиратах довольно бурная ночная жизнь, особенно в туристических местах — в Дубаи, Абу-Даби. И, наверное, главный миф о том, что у женщин здесь нет никаких прав, что они являются тенью мужчины и именно поэтому ходят в своих национальных одеждах черного цвета, абаях, тоже был развенчан. На самом деле у местных женщин очень много прав, они прекрасно себя чувствуют. А ношение хиджаба для них, скорее, благо, чем ущемление прав. И многие арабские женщины даже судятся со своими мужьями и выигрывают эти суды. Поводом для иска может стать, например, если одна из жен сочтет, что мужчина недостаточно хорошо выполняет свой супружеский долг или, если узнает, что другая жена получила дорогой подарок. То есть местная женщина может спокойно подать на развод, и суд будет на ее стороне.

— Получается, в Эмиратах есть и ночные клубы? — Практически в каждом эмирате есть если не клубы, то закрытые бары, преимущественно при отелях, где можно выпить, послушать живую музыку, потанцевать и пообщаться. И, кстати, завсегдатаями этих заведений являются далеко не всегда туристы, а местные жители. — А местным женщинам там можно бывать? — На входе им никто не откажет. Все зависит только от того, отпускает ли их семья, муж. В дубайских клубах местных женщин предостаточно. — Как складывается ваш быт? Вы сами готовите, убираете? Или это делают специально обученные люди? — Индустрия оказания бытовых услуг здесь просто грандиозная. Что касается состоятельных местных жителей и европейцев, то эти люди не делают своими руками вообще ничего. Каждое утро я наблюдаю, как они уезжают на работу, а в их дома направляется целая делегация из клининговой компании. Когда мы жили на вилле, нам тоже приходилось пользоваться услугами садовника-индуса, который ухаживал за нашим газоном, пальмочками, цветами. Сейчас мы живем в аппартаментах поменьше, и такого хозяйства не имеем, поэтому в услугах садовника не нуждаемся. Также здесь многие имеют нянь, домработниц. У некоторых арабок доходит до того, что даже в магазины их сопровождают помощницы по хозяйству, которые подают им вещи для примерки. Я домработницу приглашаю редко, в основном чтобы убрать антресоли и балкон, бытом преимущественно занимаюсь самостоятельно, поскольку у меня довольно гибкий график работы. Что касается еды. У нас был опыт, когда мы постоянно ели доставленную из ресторана пищу. Но это не очень хорошо отражается на фигуре и здоровье, поэтому теперь стараюсь готовить самостоятельно. Однако, если ты скучаешь по домашней русской кухне и хочешь приготовить, например, борщ, то в поисках свеклы приходится пройти целый квест. То же самое касается сметаны. Здесь есть только привозная украинская, и ее еще надо поискать. Но мы с удовольствием проходим через все эти испытания, чтобы полакомиться любимыми блюдами.

— Помимо сметаны и свеклы что еще невозможно купить в магазинах из того, к чему привыкли в России? У нас есть целый перечень продуктов, которые мы всегда просим привезти наших друзей и родственников или сами возим из отпуска. Например, сырокопченые колбаски, которые мы очень любим. Они продаются и здесь, но не такие вкусные, как наши. Также гречка: она появилась в местных магазинах, но стоит 5 долларов за 800 граммов. Творог и сметана есть только марки President, местные аналоги по вкусу не очень. Также просим привезти кисель, квас. В Эмиратах нет даже такого понятия как квас, поэтому приготовить здесь такое простое блюдо как окрошка довольно сложно. Так что бутылка кваса, привезенная из России, воспринимается как манна небесная и хранится до последнего. — А откуда в Эмиратах украинская сметана? — Импортные товары здесь не запрещены. Мы покупаем творог, сметану в супермаркетах, в которых есть так называемые русские полки. Когда в магазине появляется какой-то новый товар из России, это становится целым событием. Недавно, например, привозили конфеты — «Мишка на Севере». Так за ними выстроилась целая очередь, и за день раскупили всю партию. Также здесь нет настоящего зефира, только подобие типа маршмеллоу. Поэтому информацией о том, что он появился в каком-то магазине, делятся очень неохотно, опасаясь, что снова все быстро раскупят. Кроме того, некоторые предприниматели из бывших союзных республик открывают здесь магазины, где продают всевозможные соленья, копченую рыбу, кальмары, варенье и многое другое. Как известно, в Эмиратах, как и в других мусульманских странах, свинину есть запрещено. Поэтому блюда из этого мяса подают только в закрытых ресторанах при отелях. Колбаса, свиные ребра и прочее продаются в магазинах, внешне выглядящих как обычные продуктовые магазины, но в закрытых секциях. А покупки заворачивают в пакеты так, чтобы не было видно, что внутри. И стоит свинина здесь, конечно, дороже.

— Насколько менталитет местных мужчин отличается от русских? — Арабские мужчины сильно отличаются от русских. Особенно это касается манеры вождения местных мужчин. На дороге они ведут себя достаточно агрессивно, часто не включают поворотники, обгоняют. Причем штрафы, которые за это предусмотрены, их нисколько не смущают, хотя суммы стартуют от 150 долларов. Опоздание для арабского мужчины — норма, часть этикета. Они достаточно сдержаны в своих чувствах, но при этом общительны, дружелюбны и улыбчивы. Это то, что лежит на поверхности, а куда— то глубже арабы просто не допускают посторонних. Они всегда очень чинные, радушные, открытые для других. Но у этого есть обратная сторона, о которой мы не знаем, поскольку арабские мужчины держат свою жизнь за завесой тайны. — К чему должна быть готова русская женщина, мечтающая выйти замуж за жителя Эмиратов? — К тому, что это будет сделать крайне сложно — предложение руки и сердца здесь получить практически нереально. Как и одобрения со стороны его семьи, а это очень важный аспект. Также наша женщина, если случится развод, может оказаться на птичьих правах. С другой стороны, русскую жену арабского мужчины ждут щедрые подарки, праздная и где-то даже монотонная жизнь, безделие, поскольку многих не пускают работать. Но также нужно быть готовой к тому, что если человек все-таки не близок тебе по духу, то огромного счастья сыскать будет сложно.

— Я читала, что если местный мужчина женится на иностранке, то ему не придется одаривать всех женщин ее рода до седьмого колена, как это происходит с местными женщинами. — Это правда. Более того, женщина-иностранка не станет гражданкой Арабских Эмиратов даже будучи женой местного жителя. Это является правилом для всех, кроме, разумеется, членов королевской семьи. При этом дети, рожденные в браке с нерезидентами Эмиратов, все-таки получают гражданство, но после прохождения множества всевозможных проверок. — А как часто на практике встречается многоженство? — Достаточно редко. Несколько жен есть только у очень состоятельных местных арабов, поскольку каждая жена должна чувствовать себя хорошо, все у них должно быть одинаково. Они не живут в гареме, у них отдельные дома. Они в принципе являются довольно счастливыми женщинами. А те, кто несчастен, расторгают браки и оставляют своих мужей с пустыми карманами. — А разве разведенная женщина в мусульманской стране может повторно выйти замуж? — Конечно, может. Единственное условие: должно пройти не менее трех месяцев после развода, чтобы удостовериться, что женщина не беременна.

Беседовала Елена Ромашова