Бывший мэр Москвы Лужков запускает производство перепелиных яиц под Калининградом

Агрокомплекс «Веедерн» в Калининградской области, принадлежащий бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову , начинает производство перепелиных яиц, сообщила пресс-служба компании.

«На территории агрокомплекса «Веедерн», расположенного в Калининградской области, запускается производство перепелиных яиц. Первое поголовье — 1000 перепелов техасской и эстонской пород — уже закуплено. Численность особей планируется довести до 10 000 шт. и ежедневно производить 6000 яиц», — отметили в пресс-службе.

По словам экс-мэра Лужкова, «с учетом графика инкубации мы достигнем этих показателей в течение 8–9 месяцев — к началу следующего года».

Он также подчеркнул, что производственные помещения и оборудование уже готовы к началу производства.

«Залог успешной инкубации — постоянный контроль показателей влажности, температуры, вентиляции и давления. Наше оборудование полностью соответствует этим требованиям», — подчеркнул Лужков.

В пресс-службе компании добавили, что агрокомплекс «Веедерн» занимается выращиванием зерновых культур и переработкой сельскохозяйственной продукции (основное направление — производство гречневой крупы полного цикла), а также мясным и молочным животноводством, в частности, племенным овцеводством. «Веедерн» также занимается племенным разведением чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород.