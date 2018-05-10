Ещё
Бывший мэр Москвы Лужков запускает производство перепелиных яиц под Калининградом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший мэр Москвы Лужков запускает производство перепелиных яиц под Калининградом 

Rambler News Service 1 час назад
Агрокомплекс «Веедерн» в Калининградской области, принадлежащий бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, начинает производство перепелиных яиц, сообщила пресс-служба компании.
«На территории агрокомплекса «Веедерн», расположенного в Калининградской области, запускается производство перепелиных яиц. Первое поголовье — 1000 перепелов техасской и эстонской пород — уже закуплено. Численность особей планируется довести до 10 000 шт. и ежедневно производить 6000 яиц», — отметили в пресс-службе.
По словам экс-мэра Лужкова, «с учетом графика инкубации мы достигнем этих показателей в течение 8–9 месяцев — к началу следующего года».
Он также подчеркнул, что производственные помещения и оборудование уже готовы к началу производства.
«Залог успешной инкубации — постоянный контроль показателей влажности, температуры, вентиляции и давления. Наше оборудование полностью соответствует этим требованиям», — подчеркнул Лужков.
В пресс-службе компании добавили, что агрокомплекс «Веедерн» занимается выращиванием зерновых культур и переработкой сельскохозяйственной продукции (основное направление — производство гречневой крупы полного цикла), а также мясным и молочным животноводством, в частности, племенным овцеводством. «Веедерн» также занимается племенным разведением чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород.
Rambler News Service: последние новости
Минсельхоз отметил избыточное потребление хлебных продуктов в России Роспотребнадзор назвал причины массового отравления в Челябинске ЛДПР выпустила против введения курительных комнат в аэропортах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
71-летняя Васильева в бикини поразила поклонников16
Бузова пожаловалась на женские проблемы30
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
Знаменитости, пережившие сексуальное насилие
У Дженнифер Лопес исчезла грудь16
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
12:06
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
Красота
03:09
Марина Влади продаёт память о Высоцком
Звёзды
01:00
Бузова пожаловалась на женские проблемы
Звёзды
04:04
Названы песни, которые слушают психопаты
Здоровье
00:59
У Дженнифер Лопес исчезла грудь
Звёзды
05:47
Как магазины обманывают покупателей
Психология
10:03
Факты об арбузах, которые удивят
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение