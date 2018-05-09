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Стань «Королевой Etam»
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Стань «Королевой Etam» 

Собака 9 мая 2018
Фото: Собака
12 мая в магазине бренда в ТРЦ «Галерея» пройдет акция «Queen of Etam!». Несколько посетителей получат все свои покупки в подарок.
В конце апреля в Санкт-Петербурге в ТРЦ «Галерея» в новом формате открылся флагманский магазин французского бренда нижнего белья Etam. В честь открытия каждую неделю покупателей ждут приятные бонусы, сюрпризы и мероприятия. Так, в субботу, 12 мая Etam объявляет акцию «Queen of Etam*!». Ее суть в том, что посетительница получает в подарок все выбранные в этом магазине вещи при одном лишь условии: если ей посчастливится оказаться на кассе, когда зазвучит определенный музыкальный трек. В плейлисте магазина предусмотрена не одна «счастливая» песня, а значит, подарки достанутся сразу нескольким людям. Королевой может стать любая покупательница в течение всего дня. Независимо от суммы и выбора товара все ее покупки оплатит магазин. Подробности на сайте www.etam.ru.
Адрес: ТРЦ «Галерея»: Лиговский пр., д. 30 лит А, тел. 8 (812) 425-1662, доб. 357  *«Королева Etam!»
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