«Сделана только грудь»: Оксана Самойлова опровергла слухи о многочисленных операциях

Модель, дизайнер и бизнес-леди Оксана Самойлова получает много критики в свой адрес. Жену рэпера Джигана упрекают в злоупотреблении пластикой, но она подчеркивает, что ее внешность — это гены и результат длительной работы над собой. На днях 30-летняя знаменитость решила похвалить, подчеркнув, что все желающие могут последовать ее примеру и прекрасно выглядеть, если будут прилагать для этого усилия.

Оксана Самойлова после рождения троих детей может похвастаться идеальной фигурой — у нее нет лишнего веса, как и до беременностей. Часть подписчиков пишет восторженные комментарии относительно ее внешности, но среди пользователей сети немало тех, кто часто публикует ее старые снимки, на которых она выглядит по-другому. И если стройной красавица была и до рождения троих детей, то с лицом не все так однозначно: «Я в хорошей форме… И это не генетика. Для мам троих детей в 98% случаев генетики уже не существует. Есть только один путь к упругой коже, тонкой талии и подтянутой попе — это труд, спорт, питание и труд еще много-много раз над собой».

Оксана призывает «принять ситуацию и работать над ней». Самойлова согласна, что все не так просто — ведь нужно ходить в спортзал, правильно питаться, делать сложные упражнения, но других вариантов нет для тех, кто хочет сохранить стройность. Жена рэпера Джигана опровергла слухи о многочисленных пластических операциях, которые ей часто «приписывают», отметив, что при росте в 177 см у нее модельные параметры тела — 93-64-94, но имеются и недостатки: «Растяжки есть, но они меня как то не особо напрягают. Вес 57-58 кг. Три кесарево — шов есть, он низко и небольшой. Из пластики — сделана только грудь».

Поклонники осыпали звезду комплиментами, а недоброжелатели усомнились в правдивости ее слов: «Вообще, чтоб лицо поменять, под нож ложиться сейчас не нужно. Технологии в косметологии до того дошли, что и горбинку на носу можно убрать. У Оксаны филлеры в скулах и губах. Ну и вообще, круто косметолог поработал». «Супер! Вы в прекрасной форме!» «Смешно, вот правда! Лицо вообще другое стало, очень много пластики, видно невооруженных взглядом». «Во-первых, у вас липосакция. Во-вторых, вы явно не сидите с детьми, а няньки сидят». «Вся сделанная». «Класс, красавица!»

Многие поклонники часто путают Оксану Самойлову с Анастасией Решетовой , так как визуально женщины очень похожи. Они считают, что дело именно в пластических операциях.

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