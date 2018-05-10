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Самые титулованные лауреаты Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV
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Самые титулованные лауреаты Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV 

Peopletalk 43 минуты назад
Фото: Peopletalk
26 мая в Crocus City Hall пройдет восьмая Русская Музыкальная Премия Телеканала RU.TV. За главные награды будут бороться Егор Крид (23), Градусы, Полина Гагарина (31), Сергей Лазарев (35), Нюша (27), Ольга Бузова (32) и другие. Проголосовать за любимого исполнителя ты можешь на сайте ru.tv, а мы пока расскажем, кто из них забрал больше всего статуэток и заодно посмотрим их клипы.
Нюша (27)
https://www.youtube.com/watch?v=gACAQaYpI7U
Нюша дважды отмечена Телеканалом RU.TV как лучшая певица и трижды становилась победителем в самой народной номинации «Фан или Профан». А в 2016 году она получила самовар в номинации «Лучшее танцевальное видео».
Ани Лорак (39)
https://www.youtube.com/watch?v=HrtCqTxzO0M
В коллекции Ани пять самоваров. Зрители Телеканала RU.TV не раз называли её «Лучшей певицей», присуждали победу в номинации «Лучший дуэт», «Лучшее шоу» и нестандартной номинации «Движуха года».
Филипп Киркоров (51)
https://www.youtube.com/watch?v=bxIXkbcnYdA
В его коллекции шесть самоваров. И этот список был бы больше еще на одну, если бы однажды Филипп не решил передать свою статуэтку в номинации «Лучший певец» Сергею Лазареву (35).
Григорий Лепс (55)
https://www.youtube.com/watch?v=AbxnMmJFvhk
Семь самоваров хранится в его коллекции. Несколько из них — за дуэты с Тимати, Ани Лорак и Валерием Меладзе.
Ёлка (35)
https://www.youtube.com/watch?v=0M6qsrlL9oA
Ёлка становилась лауреатом шесть лет подряд! Её интересный голос и песни подарили ей звание «Лучшей певицы», а также две статуэтки в номинации «Лучшая песня», и две — в номинации «Лучший саундтрек».
Не пропусти самое ожидаемое музыкальное событие — 8 Русскую Музыкальную Премию Телеканала RU.TV! 26 мая мы узнаем имена новых героев! Проголосовать за артистов можно на сайте ru.tv!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/samye-titulovannye-laureaty-russkoj-muzykalnoj-premii-telekanala-ru-tv/
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