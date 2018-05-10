Самые титулованные лауреаты Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV

Нюша (27)

https://www.youtube.com/watch?v=gACAQaYpI7U

Нюша дважды отмечена Телеканалом RU.TV как лучшая певица и трижды становилась победителем в самой народной номинации «Фан или Профан». А в 2016 году она получила самовар в номинации «Лучшее танцевальное видео».

Ани Лорак (39)

https://www.youtube.com/watch?v=HrtCqTxzO0M

В коллекции Ани пять самоваров. Зрители Телеканала RU.TV не раз называли её «Лучшей певицей», присуждали победу в номинации «Лучший дуэт», «Лучшее шоу» и нестандартной номинации «Движуха года».

https://www.youtube.com/watch?v=bxIXkbcnYdA

В его коллекции шесть самоваров. И этот список был бы больше еще на одну, если бы однажды Филипп не решил передать свою статуэтку в номинации «Лучший певец» Сергею Лазареву (35).

https://www.youtube.com/watch?v=AbxnMmJFvhk

Семь самоваров хранится в его коллекции. Несколько из них — за дуэты с Тимати, Ани Лорак и Валерием Меладзе

https://www.youtube.com/watch?v=0M6qsrlL9oA

Ёлка становилась лауреатом шесть лет подряд! Её интересный голос и песни подарили ей звание «Лучшей певицы», а также две статуэтки в номинации «Лучшая песня», и две — в номинации «Лучший саундтрек».

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