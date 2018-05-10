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Девочка из Башкирии, которую воспитывает отец-одиночка, попросила Путина починить им крышу
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Девочка из Башкирии, которую воспитывает отец-одиночка, попросила Путина починить им крышу 

ufa1.ru 33 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Юная жительница башкирского Зауралья обратилась к президенту страны с просьбой отремонтировать крышу в общежитии, где она живёт вместе со своим отцом.
11-летняя Аида из села Старый Сибай Баймакского района потеряла маму, когда ей не было и года. Сейчас семье приходится выживать на пенсию по потере кормильца — восемь тысяч рублей.
Владимир Владимирович Путин, помогите нам, пожалуйста, починить крышу, она протекает, — говорит девочка на видео.
Видеозапись обращения появилась в открытом доступе на одном из видеохостингов.
Девочка обратилась к Путину
— Подрабатываю летом, но всё уходит на еду и на одежду. Детское пособие мне не платят. Хоть это и 150 рублей, но для нас и это деньги. Я бы на них бананов дочке купил. Мне сказали, что, так как я не работаю, мне эти деньги не положены. Фактически я Аиду удочерил, но с мамой не были расписаны, — говорит отец девочки.
Житель Старого Сибая говорит, что те мужчины, у которых есть возможность, обычно зарабатывают вахтовым методом. Он и сам пытался ездить на Север, но пришлось потратиться на няню девочке. В итоге, со слов мужчины, всё, что заработал, отдал няне.
Со слов отца ребёнка, он своими силами чинил крышу, но кровля всё равно не выдерживает дождей. В комнате, которую снимают отец с девочкой, постоянная сырость и плесень.
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