«Я — диссидент»: Артемий Лебедев проигнорировал гимн и раскритиковал носителей георгиевской ленточки

Дизайнер покусился на скрепы

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в свойственном ему экспрессивно-нецензурном стиле написал о том, как разошелся с соотечественниками в восприятии Дня Победы. Включенный 9 мая в подмосковном доме отдыха телевизор заставил его почувствовать себя диссидентом, которых сам бизнесмен, по его признанию, считал «шизофрениками и параноиками».

Трансляция парад Победы на Красной площади напомнила Лебедеву парады советского времени. Правда, были моменты, которых блогер никак не ожидал — например, когда министр обороны Сергей Шойгу перекрестился у иконы на Спасских воротах.

«Потом я подумал, что никогда в жизни не носил георгиевскую ленточку, которая была надета примерно на всех, кто попадал сегодня в объектив. Не носил и не собираюсь», — продолжил дизайнер. По его признанию, против самой ленточки он ничего не имеет, но на его вкус это символ «таксистов и разнообразного быдла, которые надевают и вешают ее вопреки какой-либо интеллектуальной поддержке образа».

Абсолютно непредсказуемым для блогера стал тот факт, что присутствующие на завтраке сограждане встали во время исполнения российского гимна. «Справа и слева располагались мармиты и чафиндиши, в которых прели соседжи, скремблдэгги, хашбрауны и другие аттрибуты постсоветской свободы. Подсыхала нарезка сыра, колбасы и ветчины. А передо мной угадали с трех нот мелодию парочки и целые семьи. За всеми столами», — как бы с ужасом пишет Лебедев.

Дизайнер вспомнил, как игнорировал гимн, учась в американской школе в 1990-м году — там есть традиция включать гимн по утрам. Не встал он и на этот раз. «Может, придется и подольше посидеть. Но я не буду вставать во время гимна по телевизору. Я ***л на чувства верующих, я — диссидент», — заключил Лебедев.

Отметим, что многие восприняли в штыки гораздо более скромное заявление Ксении Собчак , 9 мая предложившей тихо и скорбно почтить память павших на войне, а не победоносно «бряцать оружием».

Что касается Лебедева, то он известен своим пренебрежением к чувствам тех, кто не согласен с его точкой зрения. Некоторые его высказывания кажутся смелыми, а некоторые злят его подписчиков.