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Открытый танцевальный урок проведут в Тверском районе
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Открытый танцевальный урок проведут в Тверском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Автономной некоммерческой организации «Социализация» приглашают всех желающих на открытый урок по линди-хопу. Занятие состоится 14 мая.
Пришедшие освоят азы джазового танца, зародившегося в 20-е годы прошлого столетия в Нью-Йорке.
Занятие проведет Яна Ухтенко, педагог-любитель.
— Очень приятно видеть, как раскрываются люди во время таких занятий. К нам приходят и дети, и взрослые люди, и даже пожилые пары. Это не просто мастер-класс по танцам, а, скорее, зажигательное раскрепощающее и дающее позитивный настрой занятие, — отметил Павел Клюенков, руководитель организации.
Всех желающих присоединиться к танцевальному мероприятию ждут по адресу: Большой Каретный переулок, дом 2. Вход свободный. Начало открытого урока назначено на 20:00.
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