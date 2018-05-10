Открытый танцевальный урок проведут в Тверском районе

Сотрудники Автономной некоммерческой организации «Социализация» приглашают всех желающих на открытый урок по линди-хопу. Занятие состоится 14 мая.

Пришедшие освоят азы джазового танца, зародившегося в 20-е годы прошлого столетия в Нью-Йорке.

Занятие проведет Яна Ухтенко, педагог-любитель.

— Очень приятно видеть, как раскрываются люди во время таких занятий. К нам приходят и дети, и взрослые люди, и даже пожилые пары. Это не просто мастер-класс по танцам, а, скорее, зажигательное раскрепощающее и дающее позитивный настрой занятие, — отметил Павел Клюенков, руководитель организации.

Всех желающих присоединиться к танцевальному мероприятию ждут по адресу: Большой Каретный переулок, дом 2. Вход свободный. Начало открытого урока назначено на 20:00.