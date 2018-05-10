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Лужков начал производить перепелиные яйца
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Лужков начал производить перепелиные яйца 

Вести.Ru 1 час назад
Агрокомпания бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова «Частный конный завод Веедерн» начинает осваивать производство перепелиных яиц.
Производственные помещения и оборудование уже подготовлены, завезено и первое поголовье птиц — 1 тысяча перепелов. К началу следующего года численность птиц должна возрасти до 10 тысяч, чтобы ежедневно производить 6 тысяч яиц, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
"Веедерн" — единственное в России предприятие по разведению чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород. Ранее Лужков уже организовал производство по выращиванию и переработке гречки в Озерском городском округе Калининградской области. Также компания занимается производством грибов, сыра и другой сельскохозяйственной продукции.
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