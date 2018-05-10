Агрокомплекс Лужкова начнет производить перепелиные яйца

Принадлежащий бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову агрохолдинг «Веедерн» будет производить перепелиные яйца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Уже подготовлены помещения и оборудования, отмечается в сообщении. Сейчас у агрокомплекса «Веедерн» есть первое поголовье двух пород — всего около одной тысячи перепелов. В планах — увеличить число птиц до 10000 и ежедневно производить 6000 яиц. Эти показатели будут достигнуты к началу следующего года, приводятся в сообщении слова Лужкова.