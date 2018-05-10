Агрокомплекс Лужкова начнет производить перепелиные яйца 

Принадлежащий бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову агрохолдинг «Веедерн» будет производить перепелиные яйца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
Уже подготовлены помещения и оборудования, отмечается в сообщении. Сейчас у агрокомплекса «Веедерн» есть первое поголовье двух пород — всего около одной тысячи перепелов. В планах — увеличить число птиц до 10000 и ежедневно производить 6000 яиц. Эти показатели будут достигнуты к началу следующего года, приводятся в сообщении слова Лужкова.
Лужков был мэром Москвы с 1992 г. по 2010 г. После ухода с этой должности он начал активно заниматься развитием собственного агрохолдинга, который находится в Калининградской области. Хозяйство Лужкова занимается племенным коневодством и овцеводством, а также выращиванием гречки, грибов, пшеницы и другого, в планах — производство сыра. В интервью «Ведомостям» бывший мэр рассказывал, что сам работает на комбайне: «С утра и до позднего вечера. Причем я специально взял комбайн, который местные рабочие называют „инвалидом“. Это немецкий комбайн 1997 г. Такие уже не живут. (Смеется.) Удовольствие получаю невероятное. Может быть, потому, что я всегда привык рулить».