Хлоя Морец впервые сходила на свидание после разрыва с Бруклином Бекхэмом

Месяц назад стало ясно, что в отношениях Бруклина Бекхэма и Хлои Морец не все гладко: 21-летнего фотографа застали целующимся с моделью Лекси Вуд в одном из голливудских тату-салонов, причем Лекси стала лишь первой в длинном списке девушек, с которыми Бруклин начал активно проводить время. Хлоя, впрочем, тоже долго переживать не стала: сначала сняла с руки кольцо с буквой «B», подаренное ей Бекхэмом, и заменила его аксессуаром, украшенным буквой «С» — первой буквой ее имени, а теперь и вовсе решилась выйти в свет с другим молодым человеком — 27-летним партнером по фильму «Пятая волна» Алексом Роу

Вместе коллеги и, как говорят источники, очень близкие друзья посетили бейсбольный матч в Лос-Анджелесе, причем Хлоя нисколько не скрывалась от папарацци. Она даже выложила видео в Stories, как бы намекая, что теперь тоже имеет право проводить досуг с теми, чья компания ей по душе. О новых отношениях говорить пока все же рано, да и сами актеры всячески отрицают любые намеки на романтику, но эти взгляды друг на друга! Нам кажется, что Алекс вполне мог бы стать достойной заменой Бруклину, а вам?

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