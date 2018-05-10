Модный фестиваль планируют провести на Ставрополье в июне

Фестиваль производителей легкой промышленности запланирован на начало июня, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Минэкономразвития СК.

Министр встретился с предпринимателями, которые производят одежду на Ставрополье, чтобы обсудить успехи и проблемы отрасли на Ставрополье. Оказалось, что одежда ставропольских марок пользуется спросом на российском рынке, хотя край не ассоциируется с модой.

Отрасли не хватает квалифицированных кадров, особенно технологов и инженеров. Чтобы решить эту проблему, правительству придётся наладить общение между учебными заведениями и региональными предприятиями. Кроме того, не будет лишним создать условия и возможности для повышения квалификации на Ставрополье.

Сейчас в крае формируют легкопромышленный кластер. В него вошли 11 предприятий и одно образовательное учреждение. Кластер позволит малому и среднему бизнесу выходить на новые рынки сбыта и поставлять продукцию в федеральные и международные торговые сети.

Главной темой обсуждения стала программа Фестиваля производителей лёгкой промышленности, который планируют провести в начале июня. Огранизаторы хотят объединить на одной площадке законодателей моды и местных предпринимателей. На фестивале байеры и ритейлеры, блогеры и предприниматели смогут встретиться и обсудить возможности для совместного развития. В рамках меоприятия пройдут не только круглые столы, но и выставка работ дизайнеров и производителей Ставрополья.