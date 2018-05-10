Эстонского астролога, предсказавшего крах СССР, обвинили в сексуальных домогательствах 

В Эстонии целый ряд женщин признались в том, что пострадали от сексуальных домогательств со стороны известного астролога и составителя гороскопов Игоря Манга. Он увлекся предсказаниями еще в эпоху СССР и, как утверждают, предвидел распад советской империи.
Сексуальный скандал стал набирать обороты после того, как 9 мая вышла передача
"Очевидец"
(Pealtnägija) на канале ETV. В ней журналисты рассказали о результатах своего независимого расследования, проведенного в отношении 68-летнего Манга.
Это расследование началось после того, как в конце прошлого года в редакцию передачи «Очевидец» обратилась женщина. Она утверждала, что ее сексуально домогался известный в Эстонии астролог Игорь Манг.
Потерпевшая познакомилась с астрологом несколько лет назад по работе. Манг составил для нее гороскоп, пишет
Postimees. А примерно два года назад, осенью, клиентка встретила астролога в парке «Кадриорг» в Таллине. «Господин Манг проезжал на своем велосипеде, с ним была собачка, и он меня узнал, — рассказывает потерпевшая. — Я не знаю, может, я выглядела немного депрессивной или казалось, что мне нужна помощь, но он сказал, что здесь, в Кадриорге, есть большое красивое дерево с хорошей аурой, которое оздоровляет».
Манг подвел не ожидавшую подвоха женщину к большому дубу, в стволе которого в полуметре от земли было дупло. Астролог попросил спутницу забраться внутрь. «Я еще не успела залезть в дупло, как Манг был уже там. Он сказал, что это лучшее место для того, чтобы раскрыть и очистить чакры», — говорит потерпевшая.
Мужчина начал «странно трогать» женщину. «Он задышал, мягко говоря, как извращенец. Он начал задыхаться, и в голове у меня крутилась лишь мысль, что сейчас будет и как мне отсюда выбраться», — продолжает пострадавшая.
Манг сказал, что ему «нужно сделать еще одну вещь», после чего засунул руки в штаны. После этого потерпевшая выскочила из дупла и помчалась домой. Женщина постаралась забыть об этом странном случае, но в конце 2017 года узнала от подруги, что и у нее был похожий опыт общения с Мангом, но с более тяжелыми последствиями. Тогда участница «парковой истории» и решила пойти к журналистам.
Сотрудники прессы решили изобличить Манга с помощью «ловли на живца». В роли наживки выступила женщина, которая назвалась Марью и договорилась с Мангом о встрече 9 марта. Астролог пригласил ее ко входу в Ласнамяэскую православную церковь. Неподалеку от этого места на первом этаже панельного дома находится маленькая студия, которую арендует Манг.
Приведя женщину в студию, Игорь стал расспрашивать ее. Потом он быстро перевел разговор на сексуальную тему. Манг утверждал, что Марью подходят многие партнеры. «Тебе нужны движения, тебе хочется разнообразия, в том числе, и в отношениях с мужчинами, — заявил Манг. — Ты очень полюбишь астрологию и какого-то астролога».
Объявив женщине, что ее чакры закрыты, Манг скомандовал ей встать, выключил свет и попросил, чтобы клиентка смотрела на мандалу, которая была у него на окне. Затем он стал ощупывать женщину.
Встреча продолжалась час и 20 минут. За сеанс «эзотерического лечения» астролог взял 70 евро и попросил клиентку прийти к нему через год.
Затем журналисты провели второй «эксперимент». С Мангом 2 мая встретилась девушка, представившаяся как Кятлин. Все произошло по тому же сценарию. Астролог «изучил гороскоп» клиентки и заявил, что ей подходят многие партнеры.
Проведенный ритуал хиромантии подтвердил этот вывод. А через 40 минут после начала сеанса Манг решил «раскрыть чакры» клиентки. «Сначала он схватил меня за одну грудь, потом за промежность, а потом за другую грудь», — говорит Кятлин, которая тоже заплатила за подобное общение с астрологом 70 евро.
Обе встречи с Мангом зафиксированы с использованием цифровой техники. Также на момент выхода передачи было известно еще о трех похожих эпизодах. Однако астролог стал отрицать свою вину.
По словам мага и предсказателя, он мог «приобнять» клиенток, но ничего предосудительного не делал. Все обвинения, выдвинутые в его адрес, Манг назвал «частью развернувшейся в последнее время кампании против мужчин».
Новые жертвы
После выпуска программы Pealtnägija стали всплывать и другие случаи домогательств со стороны известного астролога Игоря Манга. Авторы программы на своей страничке в Facebook опубликовали пост, в котором сообщили о том, что получили десятки звонков и писем со все более шокирующими историями.
"Он стал тереться об меня, и я почувствовала, что у него эрекция, — рассказала очередная жертва Манга. — Я помню, что стояла как вкопанная, поскольку не могла ничего сделать. Я так боялась, но в то же время не хотела показывать своего страха, поскольку вся эта чужая обстановка и его маниакальный вид и вздохи были более чем устрашающими. Мне некуда было бежать, потому что дверь была заперта. Мне было даже страшно открыть глаза, потому что я боялась, что он мог спустить штаны. Сейчас я кажусь себе такой глупой и беззащитной, надо было сразу определить свою позицию, но я была в шоке".
В итоге женщина собралась с силами и попросила прекратить домогательства, пишет
rus.DELFI. «Манг сказал, что моя энергия Венеры нарушена и что дочерей у меня не будет. Только сыновья, и что их он делает очень хорошо. Также он сказал, что не видит меня рядом с одним мужчиной, и что у него тоже не одна женщина», — добавила потерпевшая, заплатившая Мангу 100 евро.
В другой раз от рук астролога пострадала 19-летняя ассистентка телепередачи «Kuuuurija». «Манг засунул руку мне в штаны и стал об меня тереться. Трудно описать… знаете, когда люди занимаются сексом стоя», — рассказала девушка. По ее словам, в полицию она не обратилась, поскольку боялась, что ей не поверят.
Еще одной жертвой стала писательница и телередактор Катрин Паутс. «Я назвала ему дату своего рождения, которая ему очень нужна была, и он сразу же заявил, что по звездам мы идеально подходим друг другу», — поведала она. Паутс даже сообщила Мангу адрес проживания, о чем вскоре пожалела. Однажды вечером Манг позвонил ей и в гневе сообщил, что его не пустили в дом погреться.
"Мне стало страшно ходить по вечерам пешком домой, и при каждой возможности я просила коллегу меня подвести. Венцом всего стали ночные кошмары, в которых меня по приходу домой в коридоре поджидал Манг", — добавила писательница.
10 мая стало известно, что республиканский еженедельник Maaleht прекратил сотрудничество с астрологом Игорем Мангом. О расторжении лицензионного договора с ним объявил главный редактор газеты Андрес Эйларт.
По его словам, данный шаг был принят в свете вышедшего в среду вечером в эфире передачи ETV «Очевидец» сюжета, в котором несколько женщин обвинили астролога в сексуальных домогательствах.
На основании лицензионного договора Игорь Манг раз в год составлял гороскоп, который затем печатался в газете, пишет
ERR.ee Игорь Смирнов, сменивший позднее фамилию на Манг, утверждает, что овладел несколькими древними профессиями. Он обладает дипломами пасечника, массажиста и астролога. Массажистом Манг работал в Пярнуской грязелечебнице в 1979-1980 годах.
Игорь также три года проучился в Институте теологии, но не завершил учебу.
У Манга есть сестра-двойняшка Сирье Хейнметс, которая работала воспитательницей в таллинском детском саду. Об этом 10 лет назад писала газета
"Молодежь Эстонии". Характерно, что уже тогда ходили слухи о «сексуальной невоздержанности» астролога, но издание снисходительно называло Манга «донжуаном».
Племянница Манга — известная модель и Мисс Эстония 1997 года Кристийна Хейнметс-Айгро. «У нее дядины глаза. Когда Кристийна была маленькой, Игорь составил ей гороскоп. Он увидел в ее будущей жизни много солнца, любви и счастья. В 16 лет дядя предсказал Кристийне большую сцену, много путешествий, много денег. Он же посоветовал принять участие в конкурсе красоты — и Кристийна победила», — сообщала «Молодежь Эстонии».
Газета приводит характерный эпизод знакомства Манга с его будущей женой — «гидом, вегетарианкой и немецким филологом»: «Был 1990 год. В Рапламаа, на мызе Райккюла, проходил семинар. Манг подошел к одной симпатичной женщине и сказал: „Ты — моя женщина. Давай жить вместе“.
Манг начал заниматься астрологией в 1971 году. „И хотя в те времена астрология была почти что под запретом, Манг благодаря своей харизматичности читал лекции в официальных учреждениях — даже в тюрьмах и в сумасшедшем доме. Его уважали. Он умел заставить себя слушать“, — говорилось в заметке.
По словам Сирье, сначала она относилась к гороскопам, составленным братом, весьма скептически. Однако потом количество сбывшихся пророчеств заставило ее изменить отношение к работе Игоря. Например, когда Манг выступал в 1986 году с лекцией в Народном университете, то сказал, глядя на космограмму Михаила Горбачева, что „все это дело завершится крахом!“ Почитатели астролога полагают, что тем самым он предсказал распад СССР, который президент России Владимир Путин считает „крупнейшей геополитической катастрофой“ XX века.