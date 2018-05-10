Эстонского астролога, предсказавшего крах СССР, обвинили в сексуальных домогательствах

В Эстонии целый ряд женщин признались в том, что пострадали от сексуальных домогательств со стороны известного астролога и составителя гороскопов Игоря Манга. Он увлекся предсказаниями еще в эпоху СССР и, как утверждают, предвидел распад советской империи.

Сексуальный скандал стал набирать обороты после того, как 9 мая вышла передача

"Очевидец"

(Pealtnägija) на канале ETV. В ней журналисты рассказали о результатах своего независимого расследования, проведенного в отношении 68-летнего Манга.

Это расследование началось после того, как в конце прошлого года в редакцию передачи «Очевидец» обратилась женщина. Она утверждала, что ее сексуально домогался известный в Эстонии астролог Игорь Манг.

Потерпевшая познакомилась с астрологом несколько лет назад по работе. Манг составил для нее гороскоп, пишет

Postimees. А примерно два года назад, осенью, клиентка встретила астролога в парке «Кадриорг» в Таллине. «Господин Манг проезжал на своем велосипеде, с ним была собачка, и он меня узнал, — рассказывает потерпевшая. — Я не знаю, может, я выглядела немного депрессивной или казалось, что мне нужна помощь, но он сказал, что здесь, в Кадриорге, есть большое красивое дерево с хорошей аурой, которое оздоровляет».

Манг подвел не ожидавшую подвоха женщину к большому дубу, в стволе которого в полуметре от земли было дупло. Астролог попросил спутницу забраться внутрь. «Я еще не успела залезть в дупло, как Манг был уже там. Он сказал, что это лучшее место для того, чтобы раскрыть и очистить чакры», — говорит потерпевшая.

Мужчина начал «странно трогать» женщину. «Он задышал, мягко говоря, как извращенец. Он начал задыхаться, и в голове у меня крутилась лишь мысль, что сейчас будет и как мне отсюда выбраться», — продолжает пострадавшая.

Манг сказал, что ему «нужно сделать еще одну вещь», после чего засунул руки в штаны. После этого потерпевшая выскочила из дупла и помчалась домой. Женщина постаралась забыть об этом странном случае, но в конце 2017 года узнала от подруги, что и у нее был похожий опыт общения с Мангом, но с более тяжелыми последствиями. Тогда участница «парковой истории» и решила пойти к журналистам.

Сотрудники прессы решили изобличить Манга с помощью «ловли на живца». В роли наживки выступила женщина, которая назвалась Марью и договорилась с Мангом о встрече 9 марта. Астролог пригласил ее ко входу в Ласнамяэскую православную церковь . Неподалеку от этого места на первом этаже панельного дома находится маленькая студия, которую арендует Манг.

Приведя женщину в студию, Игорь стал расспрашивать ее. Потом он быстро перевел разговор на сексуальную тему. Манг утверждал, что Марью подходят многие партнеры. «Тебе нужны движения, тебе хочется разнообразия, в том числе, и в отношениях с мужчинами, — заявил Манг. — Ты очень полюбишь астрологию и какого-то астролога».

Объявив женщине, что ее чакры закрыты, Манг скомандовал ей встать, выключил свет и попросил, чтобы клиентка смотрела на мандалу, которая была у него на окне. Затем он стал ощупывать женщину.

Встреча продолжалась час и 20 минут. За сеанс «эзотерического лечения» астролог взял 70 евро и попросил клиентку прийти к нему через год.

Затем журналисты провели второй «эксперимент». С Мангом 2 мая встретилась девушка, представившаяся как Кятлин. Все произошло по тому же сценарию. Астролог «изучил гороскоп» клиентки и заявил, что ей подходят многие партнеры.

Проведенный ритуал хиромантии подтвердил этот вывод. А через 40 минут после начала сеанса Манг решил «раскрыть чакры» клиентки. «Сначала он схватил меня за одну грудь, потом за промежность, а потом за другую грудь», — говорит Кятлин, которая тоже заплатила за подобное общение с астрологом 70 евро.

Обе встречи с Мангом зафиксированы с использованием цифровой техники. Также на момент выхода передачи было известно еще о трех похожих эпизодах. Однако астролог стал отрицать свою вину.

По словам мага и предсказателя, он мог «приобнять» клиенток, но ничего предосудительного не делал. Все обвинения, выдвинутые в его адрес, Манг назвал «частью развернувшейся в последнее время кампании против мужчин».

Новые жертвы

После выпуска программы Pealtnägija стали всплывать и другие случаи домогательств со стороны известного астролога Игоря Манга. Авторы программы на своей страничке в Facebook опубликовали пост, в котором сообщили о том, что получили десятки звонков и писем со все более шокирующими историями.

"Он стал тереться об меня, и я почувствовала, что у него эрекция, — рассказала очередная жертва Манга. — Я помню, что стояла как вкопанная, поскольку не могла ничего сделать. Я так боялась, но в то же время не хотела показывать своего страха, поскольку вся эта чужая обстановка и его маниакальный вид и вздохи были более чем устрашающими. Мне некуда было бежать, потому что дверь была заперта. Мне было даже страшно открыть глаза, потому что я боялась, что он мог спустить штаны. Сейчас я кажусь себе такой глупой и беззащитной, надо было сразу определить свою позицию, но я была в шоке".

В итоге женщина собралась с силами и попросила прекратить домогательства, пишет

rus.DELFI. «Манг сказал, что моя энергия Венеры нарушена и что дочерей у меня не будет. Только сыновья, и что их он делает очень хорошо. Также он сказал, что не видит меня рядом с одним мужчиной, и что у него тоже не одна женщина», — добавила потерпевшая, заплатившая Мангу 100 евро.

В другой раз от рук астролога пострадала 19-летняя ассистентка телепередачи «Kuuuurija». «Манг засунул руку мне в штаны и стал об меня тереться. Трудно описать… знаете, когда люди занимаются сексом стоя», — рассказала девушка. По ее словам, в полицию она не обратилась, поскольку боялась, что ей не поверят.

Еще одной жертвой стала писательница и телередактор Катрин Паутс. «Я назвала ему дату своего рождения, которая ему очень нужна была, и он сразу же заявил, что по звездам мы идеально подходим друг другу», — поведала она. Паутс даже сообщила Мангу адрес проживания, о чем вскоре пожалела. Однажды вечером Манг позвонил ей и в гневе сообщил, что его не пустили в дом погреться.

"Мне стало страшно ходить по вечерам пешком домой, и при каждой возможности я просила коллегу меня подвести. Венцом всего стали ночные кошмары, в которых меня по приходу домой в коридоре поджидал Манг", — добавила писательница.

10 мая стало известно, что республиканский еженедельник Maaleht прекратил сотрудничество с астрологом Игорем Мангом. О расторжении лицензионного договора с ним объявил главный редактор газеты Андрес Эйларт.

По его словам, данный шаг был принят в свете вышедшего в среду вечером в эфире передачи ETV «Очевидец» сюжета, в котором несколько женщин обвинили астролога в сексуальных домогательствах.

На основании лицензионного договора Игорь Манг раз в год составлял гороскоп, который затем печатался в газете, пишет

ERR.ee Игорь Смирнов , сменивший позднее фамилию на Манг, утверждает, что овладел несколькими древними профессиями. Он обладает дипломами пасечника, массажиста и астролога. Массажистом Манг работал в Пярнуской грязелечебнице в 1979-1980 годах.

Игорь также три года проучился в Институте теологии, но не завершил учебу.

У Манга есть сестра-двойняшка Сирье Хейнметс, которая работала воспитательницей в таллинском детском саду. Об этом 10 лет назад писала газета

"Молодежь Эстонии". Характерно, что уже тогда ходили слухи о «сексуальной невоздержанности» астролога, но издание снисходительно называло Манга «донжуаном».

Племянница Манга — известная модель и Мисс Эстония 1997 года Кристийна Хейнметс-Айгро. «У нее дядины глаза. Когда Кристийна была маленькой, Игорь составил ей гороскоп. Он увидел в ее будущей жизни много солнца, любви и счастья. В 16 лет дядя предсказал Кристийне большую сцену, много путешествий, много денег. Он же посоветовал принять участие в конкурсе красоты — и Кристийна победила», — сообщала «Молодежь Эстонии».

Газета приводит характерный эпизод знакомства Манга с его будущей женой — «гидом, вегетарианкой и немецким филологом»: «Был 1990 год. В Рапламаа, на мызе Райккюла, проходил семинар. Манг подошел к одной симпатичной женщине и сказал: „Ты — моя женщина. Давай жить вместе“.

Манг начал заниматься астрологией в 1971 году. „И хотя в те времена астрология была почти что под запретом, Манг благодаря своей харизматичности читал лекции в официальных учреждениях — даже в тюрьмах и в сумасшедшем доме. Его уважали. Он умел заставить себя слушать“, — говорилось в заметке.