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Тристан Томпсон рассказал о малышке Тру и об отцовстве
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Тристан Томпсон рассказал о малышке Тру и об отцовстве 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Грозовая туча над Тристаном Томпсоном начала понемногу рассеиваться — не в последнюю очередь благодаря Хлои Кардашьян, которая всем своим поведением демонстрирует любовь и всепрощение. Несмотря на то, что появление на свет малышки Тру было связано со скандалом из-за измен Тристана, по иронии именно он дал первое полноценное интервью о том, как себя чувствует его дочка, которой вот-вот исполнится месяц.
Взгляд на ситуацию у 27-летнего баскетболиста, как и ожидалось, предельно лаконичный. «О, она в порядке, все прекрасно. Она ест, спит и, ну… какает. Короче, делает все то, что делают младенцы». Опыт обращения с новорожденными у Тристана уже есть: у него подрастает сын Принс от бывшей девушки Джордан Крейг (которая, кстати, уже была беременна, когда баскетболист познакомился с Хлои и ушел к ней). Тристан считает, что опыт этот принципиально разный: «С девчонкой придется быть куда более эмоционально открытым, чем с парнем. С мальчиками ведь как? „Хэй, парень, не плачь, будь мужчиной“. С девчонками так не работает. Я уже ловлю себя на том, что уговариваю Тру: „Не плачь, милая, все хорошо, мы все здесь, папа рядом, сейчас мы тебя покормим, ну-ну-ну“».
На вопрос о том, была ли новость о беременности Хлои сюрпризом для него или все так и было задумано, Тристан ответил: «Ну, я не был удивлен. Мне ведь нужна еще парочка детей, чтобы мечта о собственной баскетбольной команде стала реальностью… Шучу. Хотя вообще-то нет, я не планирую останавливаться на этом».
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