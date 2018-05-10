Канны в соцсетях: Крус, Боня, Летучая и другие звезды 

Смотрите снимки знаменитостей во время подготовки к мероприятию.
В этом году организаторы Каннского фестиваля запретили гостям делать селфи и вести онлайн-трансляции на красной ковровой дорожке. Однако в отелях и на улицах делать фотосъемки никто не запрещал, так что знаменитости, пользуясь случаем, выкладывают в соцсети снимки себя любимых до мероприятия. И, стоит признать, они получаются даже лучше профессиональных!
Особенно интернет-подписчикам понравился непринужденный кадр актрисы Пенелопы Крус на набережной. И есть предположение, что сфотографировал ее не менее знаменитый супруг Хавьер Бардем, который также приехал в Канны.
Порадовала своих подписчиков и наша телеведущая Елена Летучая. Она прибыла на мероприятие тоже с мужем — бизнесменом Юрием Анашенковым.
Но больше всего снимков сделали подруги Виктория Боня и Хофит Голан. Модели и светские львицы выкладывали в сеть и селфи на пути к красной ковровой дорожке, и совместные снимки на набережной.
Огромное количество лайков собрали и личные кадры Депики Падукуне, Камилы Коэльо, Джорджии Мэй Джаггер, Мерьем Узерли, Петры Немковой.
Смотрите фотографии в галерее ниже!
Пенелопа Крус
Хофит Голан
Хофит Голан и Виктория Боня
Виктория Боня
Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым
Депика Падукуне
Депика Падукуне
Камила Коэльо
Джорджия Мэй Джаггер
Мерьем Узерли
Петра Немкова
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