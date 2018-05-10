Канны в соцсетях: Крус, Боня, Летучая и другие звезды

Смотрите снимки знаменитостей во время подготовки к мероприятию.

В этом году организаторы Каннского фестиваля запретили гостям делать селфи и вести онлайн-трансляции на красной ковровой дорожке. Однако в отелях и на улицах делать фотосъемки никто не запрещал, так что знаменитости, пользуясь случаем, выкладывают в соцсети снимки себя любимых до мероприятия. И, стоит признать, они получаются даже лучше профессиональных!

Особенно интернет-подписчикам понравился непринужденный кадр актрисы Пенелопы Крус на набережной. И есть предположение, что сфотографировал ее не менее знаменитый супруг Хавьер Бардем , который также приехал в Канны.

Порадовала своих подписчиков и наша телеведущая Елена Летучая . Она прибыла на мероприятие тоже с мужем — бизнесменом Юрием Анашенковым.

Но больше всего снимков сделали подруги Виктория Боня Хофит Голан . Модели и светские львицы выкладывали в сеть и селфи на пути к красной ковровой дорожке, и совместные снимки на набережной.

Смотрите фотографии в галерее ниже!

Пенелопа Крус

Хофит Голан

Хофит Голан и Виктория Боня

Виктория Боня

Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым

Депика Падукуне

Депика Падукуне

Камила Коэльо

Джорджия Мэй Джаггер

Мерьем Узерли

Петра Немкова

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