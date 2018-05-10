Жертвы глянца

11 мая в США празднуют День, когда можно есть все, что хочется. Однако нация эта не ограничивает себя и в обычные дни. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, средний вес женщины старше 20 в США — более 76 килограммов.

В России эта цифра меньше аж на 7 единиц, но воодушевленные обложками глянца гражданки пробуют на себе десятки диет и даже сознательно голодают.

Хорошо ли жить с фигурой 15-летней девочки в «тридцатку»? А в 40–50? Казалось бы, что может быть лучше внимания мужчин и зависти подруг? Однако, если худоба — не дар природы, спутником комплиментов станет «букет» болячек: неврозов и гормональных нарушений.

— Мне только намордника не хватает, — жалуется подруга, сидящая неделю на одной гречке. — Живу между желанием спать и перегрызть кому-нибудь глотку.

— Ничего, скоро походы к гастроэнтерологу добавятся, — приободряет вторая, и они заливисто смеются. То ли над своим прелестным настоящим, то ли над неизбежным болезненным будущим.