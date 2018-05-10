Барвинок, или Любовь до гроба

Барвинки — традиционные почвопокровные растения, особенно для затенённых участков. Дикая форма малого (а возможно, и многие его сорта) выносит даже мрак липового леса (парка) и ельника, хотя и не цветёт в таких условиях, но создаёт густые однородные ковры. Это одно из немногих растений, которое выдерживает не просто тень, но тень сухую, умудряясь вытягивать своими короткими корнями влагу из любой почвы. Такое свойство делает барвинки ценными элементами контейнерных композиций в тени.

Барвинок — идеальное почвопокровное растение для тенистых участков

К почве они нетребовательны, но особенно быстро разрастаются и дольше цветут на плодородных и рыхлых с нейтральной реакцией. В таких условиях барвинки могут стать агрессивными и не только подавлять мелкие растения, но и мешать отрастанию крупных. Хотя со временем они и так создадут плотный и пышный покров, для ускорения процесса стоит прищипывать концы побегов.

Барвинки быстро размножаются сами, укореняя стебли в приземлившихся узлах, черенкуются с лёгкостью, так что посев не практикуется даже селекционерами. И новым сортам дают начало не уникальные сеянцы, а случайные спорты и природные аномалии.

Магия барвинка Нельзя не упомянуть о роли барвинка в культовых обрядах и его магическом значении, что свидетельствует о давней связи скромного цветка с культурой человечества. Древние римляне, которые использовали венки и гирлянды из барвинков (может, большого, а может, и малого) на похоронах, разнесли растение по захваченным территориям. Возможно, римляне не придавали барвинку никакого особого значения и без лишних сантиментов выбрали это растение потому, что его длинные побеги легко сплетаются и долго сохраняют опрятный вид. Но обычай этот по-разному аукнулся у разных народов, претерпел изменения и зачастую приобрёл символический смысл.

В традициях многих стран с этим цветком связаны печальные ассоциации

Если в Италии из барвинка до сих пор делают гирлянды на детские похороны, то в других странах Европы уже в средневековье в венках из него шли к месту казни обречённые на смерть преступники, еретики и ведьмы в частности. И сейчас во Франции растение называется «фиалка колдовства», в память о его невольной связи с теми событиями.

А в традициях других народов он ассоциируется уже не со смертью, а с любовью и вечностью. По представлениям астрологической ботаники, знаменитым разработчиком которой в XVII веке был англичанин Николас Кульпепер, если влюблённые съедают вместе барвинок, то обручаются навеки. В Австрии и Германии венки из барвинка использовали для гадания на замужество, да и по сей день они участвуют в свадебных церемониях.

Схожее отношение к этому цветку и на Украине. Во время весенних праздников и летних игр на Ивана Купалу венки из барвинка украшали молодых девушек. До сих пор его листья кладут на свадебный каравай, цветами осыпают жениха и невесту.

А романтичные натуры считают барвинок цветком любви и вечности

Можно только удивиться особенностям русского национального менталитета, зацикленного на смерти, и пожалеть, что наше отношение к барвинку так и осталось неизменным со времен Древнего Рима. У Даля он назван «гроб-трава», да и в народе считается до сих пор кладбищенским растением.

Виды и сорта барвинкаНесмотря на то, что в роде более десятка видов, в нашем садоводстве используются лишь три из них, но вкупе с сортами даже этого достаточно, чтобы обеспечить разнообразный ассортимент почвопокровных растений.

Барвинок травянистыйЭто несколько подзабытое старое садовое растение. Барвинок травянистый (Vinca herbacea) встречается в светлых лесах и кустарниках на каменистых склонах от Греции до Кавказа и Ближнего Востока. В полном соответствии с названием, он теряет стебли каждую зиму, возрождаясь весной.

Этот барвинок не лазает и не ползает, но раскидывает на окружающих тонкие стебли с широко расставленными парами узких листьев и изящными цветками формы «пропеллер». Садоводам известен также его белоцветковый сорт ‘Alba’.

Барвинок травянистый (Vinca herbacea) 'Alba'

Всё было бы прекрасно, однако, ежегодно отрастая, он не только навёрстывает упущенное, но и успевает укоренить верхушку каждого побега, создавая новые очаги возрождения. А поскольку побег втыкается в любую свободную щёлку, не заботясь о дизайне, то хаос в цветнике получается классический. Возможно, любителям порядка этот вид больше понравится в качестве ампельного растения для контейнеров.

Барвинок большойЭто вечнозелёный вид с полегающими и стоячими стеблями. Лист яйцевидный и действительно крупный, до 9 см длиной. Цветок классического небесного цвета с широкими лепестками может достигать 5 см в поперечнике.

Барвинок большой (Vinca major) родом из Средиземноморья, Крыма, Кавказа, но широко натурализовался в Европе. В природе различают разновидности var. oxyloba — с узкими листьями и лопастями цветка, и var. hirsuta с Кавказа и черноморского побережья Турции — с узким цветком и сильно опушёнными молодыми побегами.

Барвинок большой (Vinca major var. hirsuta)

Само собой у него есть сорт 'Alba' с широкими белыми цветками, а ещё некоторое количество пёстролистных. Часто продаваемый 'Variegata' с белой каймой стабильно мёрзнет в Москве, о 'Maculata' с расплывающимися жёлтыми жилками и других, менее интересных, ничего не известно. Лучше обратимся к барвинку малому (Vinca minor), который труднее уничтожить, чем посадить.

Барвинок малыйРодина — юг европейской части России, Средиземноморье, Малая Азия. Его сорта не уступают в жизнестойкости дикой форме. Их список весьма велик, но, будучи, как правило, результатом творчества мелких питомников, они часто имеют очень ограниченное распространение, и их коммерческая судьба зависит от случая.

Барвинок малый (Vinca minor) — растение, которое труднее уничтожить, чем посадить

Сорта классической окраски'Bowles' Variety' ('Bowles', 'La Grave') — отборный клон, сохраняющий в принципе признаки дикой формы, но более мощный, весной цветущий обильно и крупно, отдельные цветки выпускает до осени. Популярен и стал родоначальником ряда пёстрых сортов, которые возникали как его спорты.

Часто упоминаемый 'Dart's Blue' практически то же самое, только цветки чуть бледнее. 'Marie' низко стелется по земле, цветки типичные. 'Sabinka' — уменьшенная копия предыдущего.

Барвинок малый (Vinca minor) 'Alba'

С белыми цветками:

'Alba' — не отличаясь фигурой от дикой формы, украшен белыми цветками с красноватой трубкой; 'Emily Joy' — новый сорт, довольно часто упоминается, но из описаний неясно, чем отличается от других подобных. Сказано только, что образует подушки, и цветки хорошо выделяются на тёмных листьях; 'Gertrude Jekyll' ('Miss Jekyll') — компактная медленно растущая форма с мелкими листьями и белоснежными цветками.

Барвинок малый (Vinca minor) 'Atropurpurea'

Темно-пурпурные цветки имеет 'Atropurpurea' ('Purpurea', 'Rubra'), но более у него нет никаких отличий от дикой формы. Был обнаружен в Англии в 1920 г. и получил путёвку в жизнь из рук некоей Мерион Кран (M. Cran), автора радиопрограмм по садоводству.

МахровыеНекоторая путаница существует среди махровых сортов с простыми зелёными листьями. Если белый махровый, который упоминается очень редко, так и называется 'Albo Plena', то для сорта 'Flore Pleno' ('Florepleno', 'Multiplex') указывают то фиолетовые, то синие цветки.

Барвинок малый (Vinca minor) 'Azurea Flore Pleno'

Возможно, под этими названиями скрываются два сорта: 'Double Purple' — растение мощное, но цветки небольшие, фиолетовой (пурпурной) окраски, и 'Azurea Flore Pleno' — с голубыми цветками. Последний цветёт очень растянуто, распускаясь до поздней осени, но выдаёт цветки в час по чайной ложке. Трудно увидеть хотя бы несколько одновременно.

ПестролистныеНазвание 'Variegata' объединяет многочисленные клоны со светлоокаймлёнными листьями и небесно-голубыми цветками. Цвет каймы варьирует от белого до жёлтого, иной раз меняясь в зависимости от условий и возраста листа. Впрочем, можно назвать 'Argenteovariegata' те формы, у которых кайма явственно белая, а 'Aureovariegata' те, что несут жёлтую.

Барвинок малый (Vinca minor) 'Aureovariegata'

'Alba Variegata' ('Albo-variegata') имеет кремово-окаймлённый лист и почти белый цветок с сиреневым оттенком и красноватой трубкой.

Из этой разношёрстной компании клонов отобраны сорта с наиболее ярко выраженными индивидуальными особенностями, сочетающие то белые, то голубые цветки с окаймлёнными листьями, которые различаются шириной каймы и преобладанием в ней белого или жёлтого цвета. Но вариантов не так уж много, и параллельная деятельность разных селекционеров приводит к появлению очень похожих, если не одинаковых сортов.

Барвинок малый (Vinca minor) 'Argenteovariegata'

Из пестролистных белоцветковых изредка встречается 'Golden', у которого развитые листья — с жёлтой каймой, а молодые — совсем жёлтые. Очень рекомендуют 'Valley Glow' с теми же признаками. Его ярко-зелёная с жёлтым листва кажется светящейся, и даже стебель жёлтый.

Из обладателей традиционных цветков тему белой каймы развивает 'Ralph Shugert', чьи тёмные листья обведены чёткой и узкой каймой. Этот спорт 'Bowles' Variety' так же мощен, как родитель. Очень похож на него распространённый 'Sterling Silver'.

В сторону жёлтого цвета уклоняется 'Blue and Gold', у которого такая широкая кайма, что затмевает зелёную серединку. Что-то в этом роде представляет собой и 'Sunny Skies', хорошо сохраняющий окраску в любых ситуациях. Довольно редко упоминается 'Moonlit', который сочетает всё сразу — махровые пурпурные цветки и листья с кремовой каймой.

Барвинок малый (Vinca minor) 'Illumination'

Замечательный и хорошо узнаваемый американский сорт 'Illumination' был неожиданно обнаружен в 1995 году владелицей питомника Кристи Хенслер среди её ирисов и лилейников. Выделяется крупным и очень плотным кожистым листом, на который нанесён щедрый жёлтый мазок; бывает, что лист оказывается полностью жёлтым. Цветки стандартные. Растение действительно «освещает» тёмные углы сада. К недостаткам можно отнести то, что нарастает он слишком медленно, к тому же даёт реверсии — обычные зелёные побеги, которые приходится вырезать.

Наталия Шевырёва

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