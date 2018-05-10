Волгоградская компания выпустила юбилейный экструдер

Юбилейный, 500-й экструдер модели ПЭ-1100УШ, выпущен на предприятии АО «Жаско» (г. Волгоград). Примечательно, что на производственную линейку продукция была запущена только в 2018 году, а ее дебют состоялся на отраслевой международной выставке «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018».

Оборудование предназначено для приготовления полноценных кормов путем экструдирования зерновых культур (пшеницы, ячменя, ржи), сои, а также смеси отходов переработки мяса, птицы или рыбы с растительным компонентом.

Уже более 25 лет машиностроительное предприятие «Жаско» осуществляет разработку, производство и поставку машин для переработки различных видов сельскохозяйственной продукции. Ключевое направление деятельности — выпуск экструдеров производительностью от 100 до 1800 кг/ч. Поэтому необходимое оборудование для своих целей может найти как небольшое фермерское хозяйство, так и крупный агрохолдинг.

В ассортимент продукции, которую изготавливает завод, входят: оборудование для производства кормов, мельнично-элеваторное, крупяное и масложировое оборудование, пневмоперегружатели и пневмотранспорт, мешкозашивочные машины, оборудование для дозирования, фасования и смешивания, а также брикетирования и гранулирования. Также предприятие предлагает большой выбор производственных линий для перерабатывающей промышленности — линии гранулирования и экструдирования, в том числе пищевых отходов, линии отжима масла и производства масла из семян сои.

Компания «Жаско» является собственником товарных знаков «Жаско», «Jasko», «Extrutec», «Паромет», «Bronto» и правообладателем ряда патентов: «Способ получения брикетов и установка брикетирования», «Установка отделения шелухи с арахиса», «Устройство дозирования сыпучих материалов». Партнерами и заказчиками «Жаско» являются сотни предприятий: как крупные холдинги агропромышленного комплекса, так и организации среднего бизнеса, расположенные на территории России, стран ЕАЭС и Европы.

В 2018 году в рамках реализуемых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации программ субсидирования возможно будет приобрести выпускаемую АО «Жаско» технику для пищевой и перерабатывающей промышленности:

с дисконтом в размере 15% от цены (постановление Правительства РФ от 10.05.2017 № 547);

со скидкой до 50% от себестоимости при покупке «пилотной» партии (постановление Правительства РФ от 25.05.2017 № 634);

в кредит на льготных условиях, по ставке не более 5,7% годовых на срок до 5 лет (постановление Правительства РФ от 17.02.2018 № 163).