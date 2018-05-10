«У нее было идеально всё»: что рассказали знакомые о женщине, покончившей с собой в Волгаре

Самару шокировала трагедия, произошедшая 5 мая в микрорайоне Волгарь. Здесь 35-летняя Галина (имя здесь и далее изменено. — Прим. ред.) покончила жизнь самоубийством вместе со своей четырехлетней дочкой. «Молодая, красивая, успешная» — рассказывают о ней соседи и знакомые. Что ее толкнуло на этот ужасный поступок?

«Карьера, дети, семья, муж»

— Мы с Галиной познакомились еще в школе — учились в одном классе. Так с тех пор и общались. Нас было пять подруг со школьной скамьи, а теперь… Теперь мы остались вчетвером, — рассказывает Екатерина.

Галина с детства была жизнерадостной и целеустремленной. Еще будучи школьницей, она умела жить в режиме многозадачности: после уроков девушка успевала уделять время своему хобби — танцам. По словам близких, Галя стремилась быть успешной везде.

— Она с детства была видной — голубоглазой, худенькой, грациозной. Мы с ней вместе занимались у ее мамы — очень интеллигентной женщины, — делится воспоминаниями подруга погибшей.

После школы Галина поступила в педагогический университет. Вуз она окончила успешно, но по профессии работать не стала. Девушка отправилась служить в полицию.

Женщина дослужилась до звания старшего лейтенанта

Чуть позже Галина встретила своего мужа — инженера крупнейшей газовой компании. С ним девушка буквально расцвела. Отпустила волосы, начала носить платья. С ее лица не сходила улыбка.

Вскоре у пары родился первенец. Спустя еще три года — красавица-дочка. За это время женщина дослужилась до звания старшего лейтенанта.

— У нее было идеально всё — карьера, дети, семья, муж. Я даже не знаю, что вспомнить плохое… Его просто не было, — рассказывает Екатерина.

«После командировки она изменилась»

В октябре прошлого Галину отправили в командировку в Белгород — «по учебке». Спустя полгода, в апреле, женщина вернулась обратно в родной город. О том, что произошло во время рабочей поездки, не знают даже близкие друзья, но все единогласно отмечают — Галя приехала другой.

— Она изменилась. Замкнулась, постоянно молчала, держала все переживания в себе, — рассказывает Екатерина.

В этих переменах близкие винят ее работу.

Женщина часто задерживалась на работе допоздна

— В последние дни Галина постоянно жаловалась на нее. Ненормированный график, сами понимаете, что это такое. Она часто возвращалась поздно. И очень переживала из-за длительной командировки и вынужденной разлуки с детьми, — вспоминает соседка погибшей Анастасия.

Менять сферу деятельности женщина не собиралась. Галя только-только вышла из декрета. К тому же, квартиру в Волгаре, в которую чета переехала около 5 лет назад, они купили в ипотеку.

— Но вы не подумайте, проблем с оплатой у них, как таковых, не возникало. Нет-нет. Да и в целом жили они не бедно. Ездили в отпуск за границу. Недавно были в Таиланде, — рассказывает соседка погибшей. — Не финансовые трудности свели ее в могилу.

Последняя капля

О том, что подтолкнуло женщину наложить руки на себя и убить собственную дочь в тот роковой день, сейчас можно только догадываться. В момент, когда произошла трагедия, главы семейства не было дома, он отлучился в аптеку. Шестилетний сын играл в другой комнате…

— О смерти Галины и ее дочки мне рассказали соседи. Когда я вернулась домой с репетиции парада, то чуть не потеряла сознание. Тела все еще лежали на асфальте не накрытыми, — рассказывает Анастасия.

Тела с улицы убрали спустя несколько часов

В тот же день следователи назначили судебно-медицинские исследования. По факту смерти четырехлетней девочки возбудили уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего». Единственной подозреваемой по нему проходит погибшая Галина…