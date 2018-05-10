Фрагмент иконы нашли во время работ по благоустройству в Лучниковом переулке

Створку иконки-мощевика нашли археологи во время благоустройства в Лучниковом переулке. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Твиттере. «ВМ» выяснила, что это за икона.

По словам помощника председателя Издательского совета Русской православной церкви отца Макария (Комогорова), на изображении присутствует иконография Рождества Христова.

— На иконе изображена лежащая женская фигура, которая присутствует в двух сюжетах: в Рождестве Христовом и Рождестве Божьей Матери, — рассказал отец Макарий. — Но здесь изображена еще одна лежащая фигура, и это, скорее всего, фигура богомладенца Христа, потому что сверху мы видим головы животных.

Также под этой фигурой мы видим буквы IC ХС.

Вверху с левой стороны, по словам священника, скорее всего, изображены волхвы, которые приносят дары или золото. Внизу слева — праведный Иосиф, который находится в стороне от Рождества, а справа от него — пастухи, которые пришли поклониться Христу.

— А в самом верху можно распознать надпись «Рождество твое Христе Боже наше», — добавил отец Макарий. По словам иеромонаха, икона относится к эпохе не позднее 16 века.

— В 17 веке изображения уже были более изящными, чем это, — говорит он. — Здесь видно стремление к иконичности.

Вероятно, это был медальон или нательный складень, сделанный мастером для обычной семьи.

— Рождество могло быть почитаемым праздником в семье, поэтому человек носил эту икону, — высказал предположений отец Макарий. — В то время это был один из главных праздников на Руси. По мнению священника, такие находки свидетельствуют о том, что люди жили верой и это было нормальным проявлением обычной жизни человека.

— Было бы хорошо, чтобы москвичи понимали, откуда мы происходим и как жили люди в то время, — считает он. — Такие находки помогают нам не забывать традиции прошлого.

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