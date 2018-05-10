Найденный медный фрагмент иконки-мощевика 16 века отдадут в музей истории Москвы

В ходе работ по комплексному благоустройству столицы в Лучниковом переулке найден фрагмент мощевика — коробочки для хранения мощей, иконки или крестика. Об этом 10 мая сообщил журналистам руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов

Столичные археологи считают, что артефакт был потерян человеком, жившим в конце 15 — начале 16 века. Находка имеет размеры 51 на 45 миллиметров, толщиной 5 миллиметров. На ней изображены ясли, где лежит Спаситель, Богородица, волхвы, а также люди, которые смотрят на божественный сюжет. На верхней части крышки написано слово «Рождествование».

Стоит отметить, что владелец мощевика был не очень богатым человеком. Изделие выполнено из меди, а в то время богатые люди могли позволить себе серебряные и золотые мощевики.

— Конец XV века для Москвы — это падение татаро-монгольского ига, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. — Это время возвышения и укрепления Москвы. XVI век — становление города как столицы княжества, а далее и всего русского государства. Так что находка действительно знаковая.

В Лучниковом переулке в ходе работ по благоустройству археологи нашли уникальную вещь — створку иконки-мощевика. Она сделана в технике литья из медного сплава в 15-16 веках. Возможно, ее потеряли на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем. pic.twitter.com/E8OVWy7OIj

— Когда мы впервые взяли мощевик в руки, он представлял из себя обыкновенный кусочек меди облепленный землёй, — сказал Емельянов. — Качественную ручную очистку он уже прошёл. Но я бы не сказал, что эта находка — случайность. Территория вокруг Кремля, Китай-города очень древняя. Так что не удивительно, что мы нашли мощевик именно здесь. В Москве последние 30 лет всегда, когда проводятся любые земляные работы, первыми на площадку выходят археологи, — подчеркнул руководитель столичного Департамента культурного наследия.

После предварительной обработки артефакт будет передан в фонды музея истории Москвы.

СПРАВКА Мощевик ̶ это небольшой ковчежец для хранения частиц мощей или других святынь. Он имеет полость, куда помещается святыня, плотные створки и замок.

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