«Мосфильм» становится зоной спорта

На главной киностудии страны завершились ремонтные работы по обновлению спортивного зала, который в настоящих момент готов к приему адептов активного и здорового образа жизни.

За несколько месяцев спортивный комплекс Киноконцерна полностью преобразился. В нем были проведены капитальные работы по замене освещения, напольного покрытия, сантехники, спортивного оборудования и необходимого инвентаря для занятий различными видами спорта. Здесь установили новые тренажеры, зонировали пространство для тенниса, бокса, групповых занятий.

Тренировки по йоге, аэробике и спортивным танцам будут проводиться три раза в неделю. Спортивный комплекс оснащен удобными раздевалками и душевыми комнатами.

Двери спортзала открыты с 17.00 до последнего посетителя в понедельник, среду и четверг.