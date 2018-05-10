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«Мосфильм» становится зоной спорта
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«Мосфильм» становится зоной спорта 

На Западе Москвы 45 минут назад
Фото: На Западе Москвы
На главной киностудии страны завершились ремонтные работы по обновлению спортивного зала, который в настоящих момент готов к приему адептов активного и здорового образа жизни.
За несколько месяцев спортивный комплекс Киноконцерна полностью преобразился. В нем были проведены капитальные работы по замене освещения, напольного покрытия, сантехники, спортивного оборудования и необходимого инвентаря для занятий различными видами спорта. Здесь установили новые тренажеры, зонировали пространство для тенниса, бокса, групповых занятий.
Тренировки по йоге, аэробике и спортивным танцам будут проводиться три раза в неделю. Спортивный комплекс оснащен удобными раздевалками и душевыми комнатами.
Двери спортзала открыты с 17.00 до последнего посетителя в понедельник, среду и четверг.
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