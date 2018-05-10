4 привычки, которые делают нас несчастными

Вы никогда и никому не можете сказать «нет». Бесплатно сделать чужую работу? Пожертвовать собственным временем? Поступить в ущерб личным интересам? Если каждый из этих вопросов вам близок и понятен, срочно отучайтесь от дурацкой привычки быть для всех хорошим человеком. Увы, многие люди склонны без зазрения совести эксплуатировать других — даже если на первый взгляд кажутся милыми и доброжелательными. Главным приоритетом для вас должны быть именно ваши дела. И это не эгоизм, а мудрый подход к собственному времени.

Вы боитесь выражать собственное мнение и постоянно сглаживаете углы. Конечно, толерантность ко всем и вся — это прекрасно. Но в то же время человек, который не умеет стоять на своем, просто не может вызывать уважения окружающих (и себя самих — что важнее).

Вы часто извиняетесь. Слишком часто. Не выполнили чью-то просьбу, не отреагировали правильным образом, не оправдали ожиданий…. Говорить «прости» нужно только в том случае, если вы действительно виноваты. Вы не в ответе за чужие эмоции.